Saúdská Arábie chce mít okruh pro F1 v roce 2023

V Saúdské Arábii dnes v den konce Dakaru představili okruh Qiddiya, který navrhl bývalý jezdec a šéf GPDA Alex Wurz. Prezentace se zúčastnili také Damon Hill, David Coulthard, Nico Hülkenberg, Romain Grosjean nebo bývalý jezdec MotoGP Loris Capirossi.

Okruh má být dostavěný v roce 2023 a bude součástí komplexu o rozloze 330 km2, ve kterém mají být také obchody, hotely, zábavní park a další infrastruktura.

Dohoda s F1 sice ještě není podepsána, ale BBC se odvolává na dobře informované zdroje, podle kterých je to už hotová věc.

#القدية عاصمة رياضة السيارات المستقبلية، ترحب بسائقي السيارات العالميين- لوريس كابيروسي، ديفيد كولثراد، رومين جريسجون، دامون هيل، نيكو هالكينبيرغ وأليكس وأرز - في حفل جوائز القدية الكبرى ضمن سباق رالي #داكار2020_السعودية؟#داكار2020 #رالي_داكار_السعودية_2020 #القدية_أكثر_بكثير pic.twitter.com/rdbX4W0O7R — Qiddiya | القدية (@qiddiya) January 17, 2020

Ředitel investiční společnosti, která za komplexem stojí,Mike Reininger potvrdil pro média, že okruh bude moci hostit vše od regionálních šampionátů po WEC, MotoGP a F1. Na okruhu má být také stadion, ze kterého má divák vidět až 6 km okruhu – celkově má být okruh ještě delší než Spa.

V posledních dnech se objevily spekulace, podle kterých by se v Saúdské Arábii mohlo jet už v příštím roce a to na narychlo připraveném městském okruhu. Podle zdrojů BBC je to ale velmi nepravděpodobné.

Saúdská Arábie má podle odhadů přinést F1 až 50 milionů dolarů. Na druhou stranu se pochopitelně objeví diskuse o lidských právech. Není to tak dávno, co v zemi nemohly ženy ani řídit auto, o přítomnosti na stadionu ani nemluvě. Země se ale snaží v poslední době svůj obraz na mezinárodní scéně vylepšit.

Formule 1 navíc s porušováním lidských práv nikdy neměla velký problém. Argumentuje tím, že je apolitická. Závody se tak jezdí v zemích, ve kterých to s lidskými právy není zrovna jednoduché – v Číně, Bahrajnu, Ázerbájdžánu, Rusku a letos také poprvé ve Vietnamu.