Saúdská Arábie chce hostit dva závody F1

Saúdská Arábie by v budoucnu chtěla hostit dvě velké ceny formule 1, až bude dokončen nový okruh v rámci projektu Qiddiya.

Od minulého roku země ležící na Arabském poloostrově hostí závod pod umělým osvětlením na městské trati v Džiddě.

S tou se ale původně počítalo jen jako s dočasným působištěm, než bude dokončen projekt obřího zábavního parku Six Flags Qiddiya u Rijádu, který by měl být hotov v roce 2026 a jeho součástí má být i moderní automobilový závodní okruh.

Saúdskoarabský ministr sportu Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal nyní vyjádřil touhu udržet s příchodem nového okruhu také podnik v Džiddě.

„Neříkáme ne. V pořádání těchto akcí vidíme výhody plynoucí pro Království, proto tolik investujeme,“ řekl.

„Možná se více zaměřujete na sport, ale my děláme totéž v kultuře, zábavě, a i výstavách a je tu spousta věcí, na které se díváme. Určitě bychom mohli pořádat dva závody. Musíme to probrat s F1 a uvidíme, jak to půjde. Určitě bychom do toho ale rádi šli.“

Další možností je střídání obou okruhů

Po velkých investicích do okruhu Corniche v Džiddě hledá Saúdská Arábie možnosti, jak jej udržet v provozu. Pokud F1 zamítne dva závody v zemi, mohly by se obě destinace v pořádání velké ceny střídat.

„Bylo tomu tak v Německu mezi Nürburgringem a Hockenheimem. To by mohla být možnost,“ dodal Abdulaziz.

Qiddiya podle něj nabídne zcela jiný zážitek než Džidda. Kromě F1 by Saúdská Arábie chtěla přivítat také MotoGP.

„Bude to ikonické místo pro závody F1, hned vedle bude tematický park. Myslíme si, že jde o dobrý přesun (z Džiddy), protože je to úplně jiné prostředí. Takže nebudete mít dva závody, které jsou stejné v jednom regionu. Džidda je u moře, ale ta druhá bude v poušti, bude tam jiná atmosféra.

„Qiddiya je obrovský projekt. Snad bude dokončen včas. Mohl by být dokončen plus mínus v rámci jejich cílů. Je ale v plánu tam (závody) přestěhovat. Rozhodně tam ale bude MotoGP, protože tu nemůžeme hostit v Džiddě.“