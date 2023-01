Saúdové mají v motorsportu velké plány. Chtějí přilákat týmy, aby sídlily v jejich zemi

Saudská Arábie je již nyní dějištěm závodu F1 a dakarské rallye. Brzy by měl přibýt i podnik MotoGP a nemuselo by zůstat jen u toho.

S jídlem roste chuť, říká se. V případě Saudské Arábie a vztahu k rychlým kolům to platí bezesporu.

Zatímco ještě před pár lety neměla tato arabská země až na pár výjimek s motorsportem příliš společného, dnes je situace jiná.

Saudové drží podíl v týmu McLaren (to však platilo již dříve), od roku 2020 Saudská Arábie hostí Rallye Dakar, následně se přidala velká cena F1 a brzy by se zde měl objevit i seriál MotoGP. Společnost Aramco je pak velkým sponzorem celé F1 i týmu Aston Martin.

Ambice blízkovýchodního státu jdou však ještě dále, jak naznačil v rozhovoru pro Motor Sport princ Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, předseda Saúdské automobilové a motocyklové federace.

„Plánujeme vytvořit hub. Máme velké společnosti, které mohou pomoci budoucnosti motoristického sportu. Doufáme, že se nám podaří přivést některého z velkých výrobců,“ prohlásil princ Khalid s tím, že cílí především na McLaren a Aston Martin, tedy týmy, které již mají se Saudskou Arábií vazby.

Pokud se plány podaří uskutečnit, mělo by „centrum pro motorsport“ vzniknout v rostoucím futuristickém městě Neom.

Saudskoarabský jezdec F1

Saudové se zatím nemohou pochlubit žádným pilotem, který by měl alespoň namířeno do F1. I to ale chtějí změnit.

„Máme dvacetiletý program, který by měl být zahájen na konci letošního roku, nebo na začátku toho příštího. Naším cílem není pouze pořádat mezinárodní akce, chceme se zapojit více. Rádi bychom měli inženýry i mechaniky. Chceme stavět auta a být kreativní. Cílem je mít šampiona, jezdce, který může jezdit ve formuli 1,“ dodal princ Khalid.