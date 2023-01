Saúdové jednali s Liberty Media o odkoupení F1

Saúdská Arábie to s formulí 1 myslí stále vážněji. Kromě výstavby nového okruhu a zábavního parku nedaleko Rijádu, kam by se saúdská Grand Prix měla přesunout po roce 2027, usilovalo arabské království o koupi celého šampionátu.

Představitelé saúdskoarabského státního investičního fondu v minulém roce jednali s majiteli komerčních práv ze společnosti Liberty Media o odkoupení šampionátu formule 1. Podle Bloombergu Saúdové nabízeli za „královnu motorsportu“ 20 miliard dolarů. Pro srovnání, společnost Liberty Media v roce 2017 zaplatila za komerční práva 4.4 miliardy dolarů, tedy výrazně nižší částku.

Jak však uvádí web f1i.com, ani miliardová nabídka nepomohla. Představitelé Liberty Media měli dát jasně najevo, že F1 nyní není na prodej.

I přes toto odmítnutí nicméně saúdští investoři nechtějí snahu o zisk komerčních práv na formuli 1 do svého vlastnictví vzdát. Saúdská Arábie masivně investuje do sportu pod vládou korunního prince Muhammada bin Salmána. Státní investiční fond už převzal fotbalový klub Newcastle United z anglické Premier League a do golfové LIV tour láká ty největší hvězdy na pohádkové výdělky. Země též hostí rallye Dakar.

Astronomický plat si v Saúdské Arábii mohou dovolit vyplácet i fotbalové superstar Cristianu Ronaldovi, který si má po podpisu smlouvy s týmem Al Nassr přijít až na 3.9 miliardy korun ročně.

Téměř nevyčerpatelné saúdské investiční prostředky pocházejí z nerostného bohatství země. V roce 2020 se jedním z nejdůležitějších partnerů formule 1 stal saúdský ropný gigant Aramco, který je zároveň partnerem týmu Aston Martin. Saúdskoarabský státní investiční fond pak také podílově vstoupil do automobilky Aston Martin, které měl pomoci z dluhů.