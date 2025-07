Můžeme najít určité podobnosti mezi Velkou cenou Velké Británie a úvodním závodem v Austrálii. V obou závodech pršelo, viděli jsme nehody, řadu odstoupení. V Melbourne získal Hülkenberg šest bodů za sedmé místo.

Poté přišla pro Sauber série sedmi závodů, ve kterých nezískal žádný bod... pak ale přišel zlom, jehož zlatým hřbetem byl závod v Silverstonu. V něm šlo samozřejmě o dobře načasovanou zastávku v boxech, problémy soupeřů a také o dobrý výkon Hülkenberga. Sauberu se ale v poslední době celkově daří.

Od Španělska získal ve čtyřech závodech 35 bodů, což ho řadí na čtvrté místo.

Body v posledních čtyřech závodech

Tým Body McLaren 141 Ferrari 80 Mercedes 63 Kick Sauber 35 Red Bull 29 Aston Martin 22 Racing Bulls 14 Alpine 12 Williams 5 Haas 3

Nečekaný upgrade vozu

Do Barcelony přivezl tým zcela novou podlahu, přední křídlo a také kryt motoru. Hülkenberg dojel pátý a získal 10 bodů.

Týmy se už dnes soustředí především na příští rok, ale pokud se podíváme pár týdnů nebo měsíců zpět na to, jak vypadá vývoj, tak to obvykle není o nasazení nového balíku, který přinese nový přítlak a tedy i pár desetin na kolo. Je to spíše o rozšíření provozního okna vozu, dobré vyvážení nebo práci s pneumatikami.

U Sauberu dobře ví, že to nejsou jen slova. Na začátku sezóny měli vůz, jehož řízení nebylo snadné. Oba jezdci uváděli, že velmi trpí při jízdě za jiným vozem – tedy na začátku závodu, po restartu nebo při jízdě v DRS vláčku. Někdy měli dokonce problém udržet vůz na trati.

Nečakená vylepšení

Cílem španělského balíčku mělo být zlepšení ovladatelnosti vozu a to zejména při jízdě za jiným vozem nebo třeba při poryvech větru. Konkrétně šlo o konzistentnější proudění vzduchu od bočnic směrem k podlaze vozu. Podle webu The Race Sauber neočekával, že nasadí další velké balíky. Týmu se ale v aerodynamickém tunelu nečekaně otevřely nové možnosti vývoje – tak velké a nečekané, že by bylo trestuhodné je nevyužít. A tak přišly další dva balíčky.

Do Rakouska přivezl Sauber nový okraj podlahy a nové zadní křídlo. V Silverstonu tým nasadil upravenou přední část podlahy a také klapku předního křídla, která souvisela s charakteristikou okruhu a doplila zadní křídlo s nižším přítlakem.

To vše pomohlo Sauberu vytvořit vůz, se kterým dokázal Hülkenberg v závěrečné fázi závodu udržet náskok na Lewise Hamiltona a dojet si pro třetí místo.

Další velká vylepšení už zřejmě nepřijdou. Sauber ale bude ve druhé polovině sezóny v boji o páté místo v Poháru konstruktérů. Na Williams dnes ztrácí 18 bodů.