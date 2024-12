Sauber v Kataru dosáhl na první letošní body, zůstává ale poslední

Událostmi nabitý závod, ve kterém se do problémů dostala i řada pilotů z předních týmů, nabídl šanci získat body Sauberu, který byl dosud posledním týmem, který letos zatím nebodoval. I přesto, že švýcarská stáj získala první letošní body, zůstává v Poháru konstruktérů na posledním desátém místě.

„To byl závod! Mám ohromnou radost z celého týmu. Měli jsme skvělou rychlost, vyhnuli jsme se problémům a skvěle jsme zvládli naši strategii,“ řekl Čou, který naposledy bodoval v loňském katarském závodě.

„Pro všechny je to obrovská podpora. Konečně získat nějaké body je obrovskou odměnou za všechnu tvrdou práci a nezdolnost, kterou jsme letos ukázali,“ dodal Čou, jenž osmým místem vyrovnal svůj nejlepší výsledek ve F1 z Kanady 2022.

Bottas na body těsně nedosáhl

Po prvních letošních bodech sahal také Valtteri Bottas. Silný závěr Landa Norrise, který se po penalizaci 10 sekund stop&go za nezpomalení při žlutých vlajkách v posledních kolech probojoval z 15. na 10. místo, ale Bottase odsunul mimo bodovanou desítku na jedenácté místo.

„Dnešek byl frustrující, jelikož to vypadalo, že se po dobrém startu všechno obrátilo proti mně. Incident s (Liamem) Lawsonem mě stál pozici na trati a poškodil jsem si při tom podlahu, od té chvíle jsem ztrácel,“ řekl Bottas.

„Čou byl přede mnou, proto měl první volbu ve strategii. Tým mě povolal do boxů jako prvního, abychom získali informace o výkonnosti tvrdé sady. Safety car nemohl vyjet v horší moment. Nakonec jsem dojel jedenáctý, velmi blízko bodům, kvůli čemuž je výsledek ještě větším zklamáním.

„Mám ale radost z Čoua a z celého týmu, byl to náročný rok a osmé místo je zasloužený výsledek pro všechny, kteří letos tak tvrdě pracovali. Teď vzhůru do Abú Dhabí, kde doufám, že zakončíme sezónu vysoko. Tým ukázal, že dokáže být konkurenceschopný, tak uvidíme, co dokážeme v posledním závodě.“