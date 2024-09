Sauber se snad ani nesnaží být konkurenceschopný, podivuje se Villeneuve

Podle bývalého mistra světa Jacquese Villeneuva nedělá tým Sauber maximum pro to tomu, aby dosahoval lepších výsledků.

Pokud bychom měli vybrat nejslabší tým probíhající sezony, volba by byla jasná. Vizitka nejhorší stáje současnosti patří Sauberu, který dosud nezískal ani bod a jeho maximem je jedenáctá příčka Kuan-jü Čoua z úvodního závodu v Bahrajnu.

Exmist světa F1 z roku 1997 Jacques Villeneuve nyní Sauber, který se v roce 2026 promění v tovární tým Audi, dokonce „obvinil“ z toho, že nedělá maximum k tomu, aby se ze současné situace vymanil.

„Jen přežívají, dokud je nepřevezme Audi. Nevypadá to, že by se snažili mít rychlejší auto... Ani se nesnaží být tak konkurenceschopní, takže k tomu není moc co říct,“ prohlásil Villeneuve na adresu týmu, pro který v minulosti závodil.

Naposledy v Baku nicméně Sauber mohl být spokojen alespoň s tím, že jeho mechanici předvedli nejrychlejší zastávku, když v 11. kole závodu vyměnili pneumatiky na voze Valtteriho Bottase za 2,3 sekundy. Za body se za to body sice nerozdávají, ale přesto je to pro stáj z Hinwilu po povzbuzení poté, co jej pit stopy hodně trápily.