Sauber podle Binotta nemusel Bortoleta z McLarenu vykupovat

Ve sdělovacích prostředcích se v posledních týdnech objevily informace o tom, že by Red Bull mohl mít zájem o služby Franca Colapinta, který se coby nováček velmi dobře uvedl ve Williamsu.

Případné angažování mladého Argentince by však mělo háček. Ačkoliv Colapinto nemá s Williamsem pro sezonu 2025 závodní smlouvu, zůstane v něm i po letošní sezoně coby člen jeho juniorského programu. To by znamenalo, že by Williams mohl chtít po Red Bullu finanční kompenzaci, která by podle posledních zpráv mohla přesahovat částku 20 milonů dolarů (asi 440 milionů korun).

V podobné situaci se teoreticky mohl nacházet i Sauber, který ve středu oznámil, že do svých služeb od příští sezony získal Gabriela Bortoleta, jenž je v současné době členem juniorského programu McLarenu.

Podle Sauberu, ze kterého se v roce 2026 stane Audi, však stáj z Hinwilu podobné smluvní překážce v případě 20letého Bortoleta nečelila.

„Se Zakem (Brownem, výkonným ředitelem McLarenu) jsem ani nic nediskutoval. Pokud tedy nepočítáme pozdrav a podání ruky. Nic jsme neplatili,“ prohlásil podle webu PlanetF1 Mattia Binotto, který je šéfem projektu Audi pro F1.

„Gabriel mohl odejít (z McLarenu), protože dostal nabídku (na závodní sedačku),“ dodal Ital.

Pouze jeden testovací den s McLarenem

V kontextu přestupu Bortoleta z McLarenu do Sauberu/Audi je třeba podotknout, že McLaren do Brazilce dosud neinvestoval velké množství finančních prostředků, co se řízení vozu F1 týká.

Bortoleto se s McLarenem nezúčastnil ani jednoho volného tréninku v rámci velkých cen, a mimo ně absolvoval pouze jeden testovací den se starším monopostem.

„Bylo to na Red Bull Ringu a byl to hezký den. Byl to můj první test s vozem F1. Nyní je v plánu se Sauberem absolvovat na konci sezony testy pro mladé jezdce,“ uvedl Bortoleto, kterého cituje web PlanetF1.