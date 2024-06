Sauber oznámil příchod nové posily. Do Hinwilu míří bývalý inženýr Red Bullu či McLarenu

I když Kick Sauber neprožívá ideální období, vzhledem k tomu, že i nadále čeká na první letošní body, v Hinwilu hledí především do budoucnosti – konkrétně do roku 2026, kdy se ze stáje stane oficiální tovární organizace automobilky Audi.

S tím souvisí pokračující personální posilování, když stáj se sídlem ve Švýcarsku v pondělí oznámila příchod zkušeného inženýra Stefana Sorda, jenž v minulosti pracoval pro Red Bull i McLaren.

Sordo se ujme pozice šéfa pro výkonnost a bude přímým podřízeným technického ředitele Jamese Keye.

„Jmenování Stefana je důležitým krokem ve vývoji struktury našeho technického oddělení. Stefano ví, co potřebuje vítězné mužstvo, přináší do týmu bohaté zkušenosti a vzhledem k různým funkcím, které zastával v minulosti, má ideální předpoklady k tomu, aby analyzoval silné a slabé stránky našich technických operací a řešil, co je potřeba,“ uvedl v tiskovém prohlášení týmu výkonný ředitel skupiny Sauber Andreas Seidl na adresu Sorda.

„Jsem rád, že se mohu připojit k týmu Kick Sauber a převzít roli, která bude mít přímý vliv na uvolnění výkonnosti, kterou již máme, a pomůže nám dosáhnout nových výšin. Tým se nachází v klíčovém okamžiku své historie, protože začátek dobrodružství s Audi je za rohem. Již se těším, jak se vypořádám s výzvou, která je před námi,“ prohlásil Sordo, který v poslední době pracoval pro zámořský tým Rahal Letterman Lanigan Racing.