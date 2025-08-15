Sargeant si konec kariéry rozmyslel a vrací se k závodění

Logan Sargeant na začátku letošního roku pověsil závodní overal na hřebík. Nyní by se ale rád k motorsportu vrátil.
Brzy to bude rok, co Logan Sargeant odjel poslední závod ve F1. Po roce a půl u Williamsu skončil a vypadalo to také na konec v motorsportu.
Sargeant měl v letošním ročníku hájit barvy týmu IDEC Sport v evropské Le Mans sérii.
Do kokpitu speciálu Oreca 07 LMP2 stáje IDEC Sport, kterou podporuje závodní oddělení automobilky Genesis, spadající pod jihokorejskou značku Hyundai, však Sargeant nakonec neusedl.
V únoru IDEC uvedl, že Sargeant má „chuť odejít ze sportu a věnovat se jiným zájmům“, což se samozřejmě dalo interpretovat tak, že se závoděním končí.
Nyní si to ale rozmyslel. Sargeant je nově zastupován pětinásobným vítězem 24 hodin Le Mans Oliverem Gavinem. Soustředí se na příležitosti v závodech sportovních vozů, což je oblast, na kterou se specializuje Gavinova společnost OGMM, mezi jejíž klienty patří třeba vítěz závodu IMSA Colin Braun.
„Jsme rádi, že můžeme přivítat Logana Sargeanta v týmu OGMM!“ napsala společnost ve středu na sociální síti X.
„S bohatou historií závodění v monopostech a ve věku pouhých 24 let se Logan připojuje k OGMM, aby se soustředil na budoucí kariéru ve sportovních vozech. Vítej v týmu, Logane.“
Konkrétní kroky na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve čtvrtek bylo potvrzeno, že Sargeant bude sdílet vůz Oreca 07 v kategorii LMP2 s pravidelnými jezdci týmu PR1 Mathiasen Benjaminem Pedersenem a Naveenem Raoem v rámci smlouvy na dva závody v závěrečné fázi sezóny IMSA.
„Je to skvělá příležitost závodit na dvou speciálních tratích, Indianapolis a Road Atlanta, a pomoci dosáhnout dobrých výsledků s mými týmovými kolegy Benem a Naveenem. Těším se, že přispěji k úspěchu týmu v těchto závodech a předám své znalosti a zkušenosti všem zúčastněným,“ řekl Sargeant.