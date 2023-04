Sargeant se nezúčastní sprintu, Ocona čeká dvakrát start z boxů

Logan Sargeant se kvůli nehodě v rozstřelu nezúčastní odpoledního sprintu.

Williams potvrdil, že se Logan Sargeant nezúčastní odpoledního sprintu. Jezdec Williamsu v první části rozstřelu boural a vážně si poškodil vůz. Poté, co tým dostal vůz zpět do garáže, vyhodnotil situaci tak, že vůz nestihne do začátku sprintu opravit.

Je však otázkou, zda nejde také o prevenci – ve sprintu hrozí další nehody a kolize. Boduje jen prvních osm jezdců, takže je nepravděpodobné, že by měl Sargeant šanci získat body.

Do zítrejšího závodu pak Sargeant odstartuje ze 14. místa.

Ocona čeká start z boxů

Alpine potvrdil, že u Estebana Ocona porušil pravidla parc fermé, což znamená, že Ocon odstartuje do sprintu i závodu z boxů.

Tým neuvedl důvody, proč režim parc fermé narušil. Podle zápisu technického delegáta FIA Jo Bauera došlo ke změně v nastavení zavěšení. Připomeňme, že francouzský tým přivezl do Baku nové přední a zadní zavěšení.