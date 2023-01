Sargeant se necítí pod větším tlakem proto, že je Američan

Logan Sargeant bude letos prvním Američanem na startovním roštu formule 1 od roku 2015. Nováček v barvách Williamsu se ale kvůli tomu necítí být pod tlakem, místo mezi dvaceti jezdci mu podle něj zajistila tvrdá práce, ne jeho národnost.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

V celé historii F1 od roku 1950 najdeme dva mistry světa ze Spojených států, Phila Hilla a Maria Andrettiho. Velkou cenu F1 kromě nich vyhráli ještě Američané Dan Gurney, Richie Ginther a Peter Revson.

Popularita F1 v USA roste, fanoušci mohou podporovat americký tým Haas, k závodu v Austinu se vloni přidal podnik v Miami a letos se F1 vrací do Las Vegas.

Posledním Američanem, který se objevil ve F1, byl v roce 2015 Alexander Rossi, který absolvoval pět závodů za dnes již neexistující stáj Manor, než odešel závodit do IndyCar. O rok později vyhrál 500 mil Indianapolis.

Scott Speed byl v roce 2007 posledním Američanem, který absolvoval ve F1 celou sezónu.

Sargeant do F1 přichází po jedné sezóně ve formuli 2, kde obsadil celkové čtvrté místo.

„Myslím, že na to, abych se sem dostal, jsem vynaložil stejné množství úsilí jako kdokoliv jiný,“ řekl Sargeant pro oficiální stránky F1.

„Doufám, že dokážu dobře reprezentovat (zemi) a budou na mě hrdí. Upřímně řečeno, necítím se být pod nějakým extra velkým tlakem. Sám mám od sebe velká očekávání.“

Pro Williams může být angažování Američana také marketingový tah, jak získat ještě více fanoušků. Sargeant si však nemyslí, že za jeho angažováním je jeho národnost.

„Rád bych si myslel, že je to jen šťastná náhoda. Jak jsem řekl, mnoho posledních let jsem tvrdě pracoval, když jsem byl mladý, přestěhoval jsem se do Evropy, aby se tento sen stal skutečností.

„Mám pocit, že jsem měl velmi dobrou kariéru v juniorských formulích. Těším se, že uzavřu tuto kapitolu a posunu se na další.“