Sargeant s okamžitou platností končí u Williamsu. Nahradí ho Colapinto!

Očekávané se stalo skutečností: Logan Sargeant po nevýrazných výkonech a chybách končí coby závodní pilot stáje Williams, pro kterou jezdil od začátku loňské sezony.

Jeho nástupcem do konce probíhajícího ročníku se však poměrně překvapivě stane junior Williamsu Franco Colapinto, jenž standardně působí v seriálu F2. Šance se tak nedočkají například Liam Lawson či Mick Schumacher, kteří byli v rámci spekulací zmiňováni nejčastěji.

Franco Colapinto Narozen: 27. května 2003 v Buenos Aires

Největší úspěchy: mistr španělské F4 (2019), 3. v Eurocupu formule Renault (2020), 4. ve FIA F3 (2023)

Bilance ve formuli 2: 14 závodů, 1 vítězství, 2 pódia, průběžně 6. příčka

Jednadvacetiletý Argentinec se stane prvním zástupcem své země v F1 od roku 2001, kdy v královně motorsportu závodil Gastón Mazzacane.

„Je mi ctí, že budu s Williamsem debutovat ve formuli 1. Tým má úžasnou historii a cíl vrátit se na přední příčky. Nemohu se dočkat, až toho budu součástí. Příchod do F1 uprostřed sezony bude pro mě obrovskou výzvou, ale jsem připraven ji přijmou a plně se soustředím na to, abych s Alexem (Albonem, pozn. red.) a týmem pracoval co nejusilovněji a dosáhl úspěchu,“ uvedl v tiskovém prohlášení Colapinto.

43 Franco Colapinto bude v F1 závodit se startovním číslem 43.

„Výměna jezdce uprostřed sezóny není lehké rozhodnutí, ale věříme, že Williams má díky tomu nejlepší šanci bojovat o body ve zbytku sezóny. Věříme také v investice do našich mladých jezdců v rámci naší akademie a Franco dostává fantastickou příležitost předvést, čeho je schopen v posledních devíti závodech sezony. Pro Logana, který po celou dobu svého působení u Williamsu odevzdával vše, co mohl, je to nepochybně nesmírně těžké a my mu chceme poděkovat za jeho tvrdou práci a pozitivní přístup,“ okomentoval výměnu jezdců šéf Williamsu James Vowles.

Pro úplnost dodejme, že by angažmá Colapinta ve Williamsu mělo být krátkodobé. Po sezoně se totiž ke stáji z Grove připojí Carlos Sainz, jenž utvoří jezdeckou dvojici s Alexanderem Albonem.