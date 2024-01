Sargeant očekává lepší sezónu

Logan Sargeant očekává, že jeho letošní (druhá) sezóna ve F1 bude lepší než ta předešlá.

„Prostě vím mnohem víc o tom, co mě během víkendu čeká,“ řekl Sargeant. „Vím mnohem víc o tom, čeho je auto schopné a co se mu nelíbí. Zkrátka jsem si pro něj vybudoval mnohem lepší cit. Je to přirozenější. Doufám, že s lepším autem budu mít také tu a tam trochu větší rezervu, což by mi usnadnilo život.“

„Největší změnou z osobního hlediska je právě množství znalostí, které jsem si nyní vybudoval, a pochopení auta, větší porozumění sobě samému, jak já a auto musíme spolupracovat, abychom fungovali.“

„Trvalo to déle, než jsem chtěl. Rok 2023 byl jen o zkoušení věcí metodou pokus-omyl,“ řekl Sargeant na dotaz Speedcafe o své první sezóně. „Uděláte chybu a uvědomíte si, že je třeba věci změnit.“

Sargeant si také myslí, že horší forma Williamsu znamenala, že měl menší prostor pro chybu. V průběhu roku se ale forma týmu zvedla, což pomohlo i mladému Američanovi.

„Vegas bylo opravdu dobrým příkladem. Měli jsme vůz, který nám konečně poskytl trochu rezervy v souboji o postup z Q1 a umožnil mi jet trochu volněji.“

„Zvláště s nedostatkem zkušeností by to v průběhu sezony hodně pomohlo. Mít malý prostor pro chybu a nemuset jet první kolo v kvalifikaci na limitu.“

„Je velmi snadné chtít příliš mnoho. Musíte prostě ubrat a jet podle toho, čeho je auto schopné, a upřímně řečeno, být s tím prostě spokojený. Je to lepší, než kdybych udělal něco podobného jako v Suzuce a poslal to do zdi. Ale mám pocit, že jsem na to během posledních závodů definitivně přišel. Zlepšilo se to po letní přestávce, a to i z hlediska závodního tempa. Ve druhé polovině sezony to bylo v podstatě přesně tam, kde jsem očekával, že to bude.“

Velký skok z F2

Podle Sargeanta je pro jezdce také velmi těžké přestoupit z F2 do F1.

„F2 je skvělá série, která má skvělé jezdce, ale myslím, že rozdíl mezi vozy je asi příliš velký na to, jaký by měl být,“ řekl Sargeant pro Autosport.

„Ve formuli 1 je spousta malých detailů a existuje mnoho dalších faktorů, které hrají roli ve vašem výkonu ve voze.“

„Mám pocit, že právě tohle vám chybí. Ve F2 prostě nasednete a jedete, zatímco ve F1 je spousta věcí, které se musí sejít, než budete rychlí. A to je věc, kterou F2 určitě postrádá.“ A ano... auta podle mě nejsou dost rychlá.“