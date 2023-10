Sargeant není spokojen se svými výkony v kvalifikacích. Je to frustrující, přiznává

Nováček Williamsu Logan Sargeant během uplynulého víkendu získal své první body v formuli 1. I nadále ale platí, že v kvalifikaci dosud neporazil svého kolegu Alexandera Albona.

V tzv. interní kvalifikační bitvě proti Alexovi Albonovi svítí Loganovi Sargeantovi i po 18 odjetých kvalifikacích nula.

Američan byl sice již několikrát poměrně blízko k tomu, aby thajského reprezentanta v boji o co nejvýhodnější pozici na startu zdolal, stále v tomto ohledu zůstává neúspěšný.

V juniorských formulích přitom floridský rodák platil za dobrého kvalifikanta, jen vloni například získal dvě pole position ve formuli 2.

"Občas je to určitě frustrující. V minulosti navíc byly kvalifikace moji silnou stránkou," uvedl Sargeant, kterého cituje web RacingNews365.com.

"Zároveň mám ale pocit, že jsem po letní přestávce rychlost znovu našel," pokračoval v hodnocení svých výkonů pilot Williamsu.

"Klíčem je dát v jednom kole vše dohromady, a to ve chvíli, kdy na všem záleží. Zejména ve chvíli, kdy máte v kvalifikaci k dispozici pouze jedno kolo, které je pak buď dobré, nebo špatné. V tom je to obtížné, ale cítím, že se do toho vracím," dodal Sargeant.