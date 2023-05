Sargeant musí svoji jízdu dostat pod kontrolu, říká Vowles

Podle šéfa Williamsu Jamese Vowlese je nováček Logan Sargeant rychlým pilotem, ale musí mít věci více pod kontrolou.

Američan Logan Sargeant je jedním ze tří nováčků letošní sezony. Jezdec Williamsu, podobně jako další novic Nyck de Vries z AlphaTauri, však na své první body v probíhajícím ročníku stále čeká.

Rodák z Floridy jim byl nejblíže hned na úvod sezony v Bahrajnu, kde dojel dvanáctý. Po vydařeném debutu se však Sargeant v následujících závodech dopustil několika chyb.

Nejprve havaroval v kvalifikaci na GP Saúdské Arábie, měl kolizi s de Vriesem v Austrálii, v Ázerbájdžánu kvůli nehodě v sobotním rozstřelu nestartoval ve sprintu a ani doma v Miami neprožil bezproblémový závod.

Jeho šéf James Vowles ho proto vyzývá, aby v tomto ohledu dostal věci pod kontrolu.

„Logan je tady, protože je rychlý. Je rychlý a umí podat výkon. Musí začít s tím, že bude mít vše pod kontrolou a bude jezdit čistě,“ uvedl podle Autosportu Vowles.

„Neočekávám, že by se hned vyrovnal tempu Alexe (Albona, týmového kolegy, pozn. red.). Také má za sebou šňůru okruhů, na kterých ještě nikdy nebyl,“ připomněl týmový boss Williamsu důležitý fakt.

„Teď v Miami zaostal v první části kvalifikace za Alexem o tři desetiny, z čehož byl zklamaný, protože se do této mezery vešlo sedm aut. Šlo však jen o tři desetiny,“ shrnul situaci Vowles, který svému jezdci na Floridě nevyčítal kontakt s Lancem Strollem v prvním kole závodu.

„Byl to jen závodní incident. Stalo se to, že se Aston Martin objevil vedle něj a nebylo tam dost místa. Ale ani jeden z nich neudělal nic zle. Logan to vzal sice špatně, ale já ne. Jak jsem mu pak vysvětlil – kdy jindy bude mít 50 kol na to, aby si mohl hrát s autem, v klidu se učit a mít volný vzduch před sebou,“ řekl Vowles k situaci, po které ztratil Sargeant vůči startovnímu poli celé kolo a následně jel celý závod osamocen.