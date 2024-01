Sargeant: Lidé od amerických jezdců očekávají méně

Logan Sargeant tvrdí, že pro americké závodníky není cesta do F1 vůbec snadná. Podle rodáka z Floridy rovněž lidé piloty z USA podceňují.

Logan Sargeant se stal vloni po třiceti letech prvním reprezentantem Spojených států, který dokázal bodovat v závodě F1. Rodák z Fort Lauderdale díky desátému místu z domácí Velké ceny USA v Austinu navázal na body Michaela Andrettiho ze sezony 1993.

Přesto nejde tvrdit, že by Sargeant tímto výsledkem zásadně změnil skutečnost, že se americkým jezdcům v posledních dekádách v F1 příliš nedaří. A to přesto, že F1 svoji působnost v USA postupně rozšiřuje a zároveň má i americké vlastníky.

Podle pilota Williamsu tento stav vyvolal v případě amerických jezdců určité předsudky.

„Myslím si, že lidé od amerických jezdců očekávají méně,“ nechal se slyšet Sargeant, kterého cituje Autosport.

„To ale nakonec není důležité, protože pokud lidé, na kterých skutečně záleží, vědí, co se děje a mají informace o tom, čeho jste schopen, máte vyhráno. Nějaký vnější hluk je pak úplně irelevantní. Prostě děláte svou práci, tvrdě pracujete a spolupracujete s lidmi, kteří mohou vaši kariéru ovlivnit,“ nedělá si v tomto ohledu 23letý pilot starosti.

Sargeant, který před třemi lety ve formuli 3 hájil barvy českého týmu Charouz Racing System, je nicméně přesvědčen, že pro americké jezdce není cesta do F1 vůbec snadná.

„Myslím si, že Američanům stojí v cestě do F1 spousta překážek. Není snadné sebrat svůj život, přestěhovat se do Evropy a závodit v zámoří. Stojí to hodně peněz. Je zkrátka mnohem jednodušší závodit v Americe,“ vysvětlil loňský novic v F1, podle kterého proto řada amerických jezdců raději usiluje o kariéru v seriálech NASCAR či IndyCar.

Sargeant však věří, že by se do budoucna mohlo postavení amerických jezdců v F1 zlepšit.

„Když se podívám do startovních listin motokárových závodů, vidím tam mnohem více (amerických, pozn. red.) závodníků, což je pozitivní. Doufejme tedy, že se do F1 dostanou i další (američtí, pozn. red.) jezdci,“ dodal.