Sargeant je blízko zisku závodní sedačky. V Austinu odjel první trénink

Logan Sargeant je favoritem na místo vedle Alexe Albona. V Austinu se zúčastnil prvního tréninku.

Logan Sargeant je testovacím jezdcem Williamsu. Od příštího roku by mohl povýšit do role závodního jezdce. Podle některých spekulací by mohlo dojít k oznámení už v Austinu.

Aby však získal jistotu závodního místa v roce 2023, bude si muset nejprve zajistit superlicenci. Šampionát F2 čeká ještě jeden víkend – v rámci posledního víkendu F1 v Abú Dhabí. V současné době je Sargeant na třetím místě, ale v tabulce je několik jezdců těsně za ním a v případě špatného víkendu by se mohl propadnout v pořadí.

V Austinu se Sargeant zúčastnil prvního tréninku. „Upřímně řečeno, bylo to o dost jiné, než jsem čekal,“ řekl Sargeant. „Způsob, jakým auto reaguje v porovnání s tím, na co jsem zvyklý z F2, je extrémně odlišný.“

„Skvěle reaguje ve vysokých rychlostech a velmi dobře brzdí. Ale jo, celkově to byla dobrá jízda. A hodně jsem se toho naučil.“

„Byl jsem docela šokovaný, kolik mělo výkonu i na startu, takže je na co si zvykat. Myslím, že hlavním cílem dnešního dne bylo naučit se co nejvíce. A mám pocit, že jsem toho hodně pochytil, úplně jinak, než jsem upřímně očekával, ale v dobrém slova smyslu.“

„Je tu ještě hodně potenciálu, na kterém se dá pracovat a zlepšovat se, ale myslím, že to byl dobrý začátek a jsem spokojený s tím, jak to šlo.“

„Myslím, že nejdůležitější je teď vrátit se, udělat debriefing, pochytit co nejvíce informací a dát jim co nejlepší zpětnou vazbu. Řekl bych, že to byl dobrý den.“

Ohledně sedačky u Williamsu pro příští rok byl americký mladík zdrženlivý.

„Upřímně řečeno, nejsem si jistý. Jak víte, musím mít dobré Abú Dhabí, abych si zajistil superlicenci. Na to se v tuto chvíli soustředím především.“