Kvalifikace se pojede v neděli v 11:30. Start závodu bude dříve

Před kvalifikací začalo na Interlagosu pršet. Start kvalifikace byl postupně odkládán, ale déšť neustával a s blížícím se západem slunce se zhoršovala viditelnost. Po 1 hodině a 50 minutách byla kvalifikace „odložena“ na neděli.

Pokud by se kvalifikace nemohla jet ani v neděli, kdy je také očekáván déšť, seřadili by se jezdci pravděpodobně podle výsledků prvního tréninku. Max Verstappen má penalizaci za nasazení šestého motoru, a tak by klesl o pět míst a startoval poslední.

Teoreticky by mohli stewardi vzít i jinou (reprezentativnější) část víkendu – sprint nebo sprintovou kvalifikaci.

Změna harmonogramu

Kvalifikace se pojede v 11:30 našeho času, což je už v 7:30 místního času.

Závod se pojede dříve – start je naplánován na 16:30 našeho času – tedy o 1,5 hodiny dříve. Důvod posunu je předpověď počasá.

Čekání na kvalifikaci

20:47: Zatím nemáme informace o přesném čase zítra, ale očekáváme kolem poledne našeho času.

20:46: Kvalifikace se dnes nepojede. Je odložena na zítra.

20:40: Pokud bude kvalifikace odložena na zítřek, můžeme její start očekávat zřejmě ve 12:00 nebo 13:00 našeho času (náš odhad).

20:30: Aktuálně posun kvalifikace na 21:00.

20:30: Ve 20:45 se startovat nebude... ale dočkáme se nějakých informací.

20:25: Intenzita deště se nyní zvýšila a viditelnost se podle FIA zhoršuje

20:17: Upřímně řečeno si myslíme, že jde o poslední, nebo jeden z posledních odkladů. Pokud by se startovalo ve 20:45 a kvalifikace trvala hodinu (ideální scénář), tak by skončila ve 21:45. Přibližně 30 minut poté zapadá slunce.

20:15: Další posun na 20:45.

20:09: Safety car je opět na trati.... prověřuje podmínky. Vody je na trati hodně.

20:00: Start kvalifikace nyní ve 20:30.

19:58: Co by se dělo, kdyby se kvalifikace jet nemohla? Patrně by byla odložena na zítra. Není to zase tak výjimečné. Naposledy k tomu došlo v Japonsku před 5 lety a předtím v USA v roce 2015.

Pokud by nešlo ani to, tak by se pořadí na startu vzalo z pořadí ve třetím tréninku... ale ten jsme neměli, protože máme víkend se sprintem, takže pořadí v prvním tréninku. Tento postup by se líbil Norrisovi (první), Russellovi (druhý) a Bearmanovi (třetí). Nelíbila by se Norrisovi, který obsadil 15. místo. A to má penalizaci 5 míst.

19:47: Start kvalifikace posunut na 20:15.

19:46: Samozřejmě spadly teploty. Vzduch má 19 °C, povrch 25 °C.

19:30: Ke startu kvalifikace by mohlo dojít ve 20:00.

19:10: Aktuální radarová data nenaznačují, že by v blízké době přestalo pršet.

19:07: James Vowles pro Sky řekl, že věří, že se dnes pojede.

19:00: Další aktualizace bude v 19:30.

18:59: Jen připomínáme, že Kevin Magnussen dnes a ani zítra své umění nepředvede. Kvůli nemoci ho zastupuje Oliver Bearman.

18:56: Pokud dobře počítáme, slunce zapadá nad Interlagosem ve 22:20 našeho času. Po tmě se jezdit nemůže, takže pokud by bylo nutné, musela by se kvalifikace odložit na zítra. Ale nepředbíhejme.

18:49: Další informace budou uveřejněny v 19:00.

18:45: Na Interlagosu prší. Začátek kvalifikace je odložený.

18:40: Vítejte u online přenosu z kvalifikace