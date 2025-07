Šance, že v příštím roce nebudu závodit pro Mercedes, je velmi nízká, tvrdí Russell

Přestože výkony, které letos podává George Russell, jsou všeobecně velmi vysoko hodnoceny, 27letý britský závodník stále nemá smlouvu u Mercedesu pro sezonu 2026.

V posledních dnech se navíc objevily spekulace, že má německý tým velký zájem získat služby čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena, který by podle mediálních informací ve stáji z Brackey pravděpodobně nahradil právě Russella, byť by „Černý Petr“ mohl zbýt i na Kimiho Antonelliho.

Před víkendovou GP Británie nicméně vítěz letošní GP Kanady Russell uvedl, že šance, že by v příštím roce nepůsobil v Mercedesu, je nízká a nepřímo naznačil, že pokud by došlo ke změně jezdcké sestavy, jeho by se to netýkalo.

„Myslím, že každý tým má dvě volná místa a je normální, že každý tým zvažuje, co bude dál," uvedl Russell, jehož slova cituje Autosport, na tiskové konferenci v Silverstone.

„Neberu to osobně, protože jsem od začátku jasně řekl, že mohu mít za týmového kolegu kohokoliv. Chci s Mercedesem pokračovat i do budoucna. Faktem je, že mě Toto (Wolff, šéf Mercedesu, pozn. red.) nikdy nezklamal. Vždy mi dal své slovo, ale také musí dělat to, co je správné pro tým, který vede. Pro mě to není nic, čeho bych se měl obávat, protože si nemyslím, že bych někam odcházel. Pravděpodobnost, že příští rok nebudu u Mercedesu, je podle mě mimořádně malá," nechal se dále slyšet závodník Mercedesu.

S nikým jiným nejednám, říká Russell

Russell před závodem v Silverstone rovněž prohlásil, že mimo Mercedes s žádným jiným týmem nejedná s tím, že nemá o svoji budoucnost obavy.

„V tomto ohledu jsem sebevědomý, protože si myslím, že jsem toho dokázal dost. Všem týmům, které mě v minulosti oslovily, jsem řekl, že jsem věrný Mercedesu. Řekněme, že zájem (ze strany jiných týmů) nechybí, ale soustředím se na sebe,“ poznamenal Brit.