Šance porazit Red Bull? Ideálně na mokru, myslí si Russell

Pilot Mercedesu patřil k hlavním postavám kvalifikace. Po jeho výjezdu do kačírku byly vyvěšeny červené vlajky, čímž de facto zajistil Magnussenovi pole position.

George Russell (6. v tréninku / 3. v kvalifikaci)

Mladý Brit věří, že mokré počasí by mohlo být klíčem k poražení Red Bullu. Zároveň má za to, že mu nechyběla rychlost pro boj o vítězství v kvalifikaci.

„Třetí místo není tak docela tím, v co jsme doufali, ale i tak je to pro sprint dobrá výchozí pozice. Myslím si, že nejlepší šancí na to, abychom porazili Maxe a Red Bull, by byly proměnlivé povětrnostní podmínky.

V kvalifikaci jsme patřili k posledním, kteří vyjeli na trať. Byla to zajímavá zkušenost. V průběhu kola pršelo víc a víc, a když jsem projížděl stejnou sekcí znovu, bylo to mnohem promočenější. Zlomil jsem opěrku hlavy, hodně to poskakovalo. Uletěla mi záď, dostal se do hodin a zadní pneu mi uvízly ve štěrku.

Auto by nemělo být poškozeno. Vždy ve mně trochu zatrne, když vidím, jak formuli tahají ven z kačírku, ale tentokrát to podle všeho dopadlo dobře,“ věří Russell.

Lewis Hamilton (5. v tréninku / 8. v kvalifikaci)

Sedminásobný mistr světa do sprintu vyrazí z osmé pozice. V Q3 se rozhodl zariskovat a vyjel i na výrazně mokré trati, jeho snahy však vyšly vniveč.

„Vyjel jsem na trať, abych zjistil, jaké byly podmínky. Bylo ale poctivě pokropeno, takže jsem nic nezmohl. Takové už je závodění. Nebylo jednoduché poznat, jaké vlastně byly podmínky. Bylo dost šero, kapky byly skoro neviditelné. Zřejmě mi dost v pit lane vychladly pneumatiky a prostě to nevyšlo. George odvedl skvělou práci a gratuluji Kevinovi,“ prohlásil Hamilton.