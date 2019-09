Šampionka W Series Chadwicková věří v další kariérní růst

Pro Chadwickovou není titul z W Series prvním kariérním úspěchem. Rodačka z anglického Bathu již v roce 2015 celkově vyhrála kategorii GT4 v britském šampionátu GT s týmem Beechdean AMR, který v posledních letech patří k pravidelným účastníkům 24 hodin Le Mans.

Po triumfu v debutové sezóně W Series, kde Chadwicková porazila třeba juniorku BMW Beitske Visserovou a připsala si prize money ve výši půl milionu dolarů, nyní Britka přemýšlí o dalších krocích ve své kariéře.

Triumfem ve W Series si britská jezdkyně zajistila sedačku v ženském šampionátu i pro příští rok, čehož by mohla využít pro sběr bodů nutných pro superlicenci. Jamie Chadwicková by však také ráda pronikla do formule 3, která doprovází formuli 1.

Na otázku Autosportu po finálovém víkendu v Brands Hatch, zda – li možný budoucí úspěch v dalších kategoriích motorsportu považuje za dobrou vizitku pro W Series, Chadwicková odpověděla: „Rozhodně.“

„Hlavním úkolem celého šampionátu je dostat pilotky na vyšší úroveň a připravit je na závodění ve vyšších kategoriích,“ říká britská šampionka.

„Neumlčíme zcela naše kritiky, dokud nedosáhneme našeho vytyčeného cíle, kterým je žena v nejvyšším patře motorsportu, ve formuli 1 nebo v podobně hodnotné sérii.“

Chadwicková sice za vítězství v ženské sérii vyinkasovala příjemný půlmilion dolarů, ani tato částka však nebude muset stačit pro kvalitní angažmá ve formuli 3, kde je pro zajištění celé sezóny nutný rozpočet pohybující se kolem milionu dolarů na rok.

„Ve formuli 3 je k dispozici zhruba 30 sedaček, ale z nich vás zajímá jen tak šest. Jenomže angažmá u správného týmu vás bude stát dalších pět set tisíc, možná i více.“

„Prize money ve W Series jsou velmi dobré, v motorsportu se však bohužel tato částka rychle ztratí,“ řekla Chadwicková hořce pro Autosport.

„Doufejme, že vzniklá pozornost bude moci zajistit nějaké sponzory, pokud ne, tak aspoň vím, že budu moci absolvovat další sezónu ve W Series.“

Britka se obává mimo jiné toho, že sezóna ve formuli 3 u nekonkurenceschopného týmu by mohla být „smrtelná“ pro další vývoj její kariéry.

„Nezáleží na tom, kdo jste. Něco takového by zkrátka mohlo zničit vaši kariéru.“

„Piloti, kteří se dostali až do formule 1, byli vždy ve správných týmech, ve správném prostředí a já chci jít stejnou cestou. Nechci to uspěchat pro nich za nic.“

Foto: W Series