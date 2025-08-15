Šampionát se rozhodne v Landově hlavě, říká Rosberg

Nico Rosberg věří, že mentální síla Oscara Piastriho by mohla být rozhodujícím faktorem v boji o letošní titul.
První čtyři závody byl v čele šampionátu Lando Norris. Poté vedení převzal Oscar Piastri, který ho drží do teď. Rozdíl mezi oběma jezdci se v závislosti na výsledcích průběžně mění. Největší rozdíl byl 22 bodů, nejmenší jen 3 body. Nyní vede Piastri s náskokem 9 bodů.
Rozhodnout mohou chyby i třeba spolehlivost. Podle Nica Rosberga bude hrát roli také mentální síla Piastriho.
„Už se vlastně nedá říct, že je Lando o chloupek rychlejší,“ řekl Rosberg pro podcast Sky Sports F1.
„Už to nemůžeme říkat, protože pro to není žádný základ. Oscar byl vždy extrémně rychlý a já je vidím tak nějak na stejné úrovni.“
„Šampionát se rozhodne v Landově hlavě. Bohužel je to můj dojem – jde o to, jak silným se Lando dokáže stát. Vím, že na tom pracuje, blokuje sociální sítě a podobné věci.“
„Oscar je extrémně silný,“ pokračuje Rosberg. „Překvapil mě, protože všichni jsme věděli, že je skvělý jezdec, ale loni měl Lando stále navrch. Letos je Oscar prostě neuvěřitelně spolehlivý, silný a rychlý. Nemá žádné slabiny. Jaká je jeho slabina? Žádná už není, což je pro Landa trochu děsivé, protože Lando slabiny má.“
Piastriho sezóna nebyla bez chyb. „Nákladné“ bylo vyjetí na trávu na mokré trati v Melbourne nebo penalizace za safety carem v Silverstone. Piastri tehdy řekl, že to příliš neřeší.
„Pro mě je vždy poměrně snadné se přes to přenést,“ řekl Piastri. „A víte, když se jednou dostanete do té spirály, můžete začít přemýšlet o všech možných věcech.“
„A nejsem jediný, kdo tak či onak přišel o body. Myslím, že v celkovém kontextu se takové věci vždy nějak vyváží. Nikdy o tom příliš nepřemýšlím.“