Šampion proti šampionovi. Marc Márquez chce vyzvat Hamiltona

Pětinásobný mistr světa MotoGP proti pětinásobnému mistru světa F1? Marc Márquez vyzval Hamiltona a ten výzvu přijal. Pokud se oba jezdci dohodnou, mělo by se bojovat na motorkách a ve voze F1.

Hamilton má určité zkušenosti na dvou kolech. Ještě letos by si mohl vyzkoušet motorku z MotoGP. Márquez má zase zkušenosti s vozem formule 1.

Jezdci MotoGP, kteří si vůz F1 vyzkoušeli, byli častokrát poměrně konkurenceschopni. V závodě by jim samozřejmě pár desetin chybělo, ale nevedli si špatně.

„Formule 1 a MotoGP jsou naprosto odlišné věci,“ řekl Mark Webber, který byl vloni instruktorem Márqueze při jeho testu s Red Bullem. „Jako instruktorovi mi opravdu usnadnil práci. Vždy pokládal ty správné otázky a zlepšoval se každým kolem. Myslím, že dosáhl pokroku, který by ho dostal alespoň do středu pole ve formuli 1. Mít takový výkon v tak krátkém čase, to říká vše o jeho obrovském talentu.“