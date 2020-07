Šampion F2 de Vries se stal rezervním a testovacím pilotem Toyoty

Pětadvacetiletý závodník z holandského Sneeku v současnosti působí ve WEC u stáje Racing Team Nederland ve třídě LMP 2, své pole působnosti na scéně sportovních vozů a vytrvalostních závodů však rozšíří do tábora japonského továrního týmu Toyota ve třídě LMP 1.

Nyck de Vries u Toyoty vystřídá na pozici rezervního a testovacího jezdce rychlého Francouze Thomase Laurenta, který nakonec u japonské stáje příliš příležitostí nedostal. Laurent se po konci u Toyoty chce soustředit na závěr sezony WEC, kterou absolvuje ve třídě LMP 2 s týmem Alpine.

De Vries se s prototypem Toyota TS050 Hybrid poprvé seznámil během loňského prosince v rámci nováčkovských testů v Bahrajnu, kdy s vozem třídy LMP 1 najezdil celkem 43 kol. Jeho smlouva je platná na zbytek sezony 2019/2020 a na příští sezonu 2021, nizozemský závodník se tak bude podílet i na vývoji nového hypervozu.

„Řízení vozu TS050 Hybrid v Bahrajnu byla fantastická zkušenost. Tehdy jsem myslel, že to je jednorázová záležitost, proto je skvělé vědět, že se do auta dostanu znovu. Je to čest být vybrán do role testovacího a rezervního pilota, proto chci týmu poděkovat za tuto příležitost,“ uvedl de Vries pro web Toyota Gazoo Racing.

Znovu za volant japonského vozu usedne de Vries už tento týden na okruhu Paul Ricard, kde bude Toyota testovat prototypy TS050 Hybrid ve specifikaci pro nízký přítlak. Tu využije při restartu sezony WEC ve Spa 15. srpna a také při zářijovém Le Mans.

Nyck de Vries se v roce 2019 stal šampionem formule 2 a ve formuli E hájí barvy továrního Mercedesu. Kromě dokončení sezony WEC ho také čekají starty za tým G-Drive Racing v evropské Le Mans Series.

Sezona FIA WEC 2019/2020 vyvrcholí osmihodinovým závodem v Bahrajnu 21. listopadu.

Foto: Toyota Gazoo Racing Europe