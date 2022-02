Sam Michael je novým šéfem Bezpečnostní komise, FIA oznámila i další změny

Bezpečnostní komise FIA se zabývá nehodami a bezpečnostními opatřeními všech kategorií závodů na čtyřech kolech. Intenzivně například prošetřovala vážnou nehodu Romaina Grosjeana ve Velké ceně Bahrajnu 2020.

Michael začal svou kariéru ve F1 v roce 1993 u Lotusu, než se přesunul do Jordanu. V roce 2001 přišel do Williamsu, kde si vyzkoušel řadu pracovních pozic včetně hlavního provozního inženýra a technického ředitele.

Na konci roku 2011 se dostal do McLarenu. Po odchodu z F1 po sezóně 2014 se vrátil do rodné Austrálie. Tam pracoval jako poradce týmu Triple Eight v šampionátu Supercars.

V roce 2015 pak spoluzaložil společnost Ox Mountain zabývající se strojovým učením, kde byl výkonným ředitelem. Je také lektorem na částečný úvazek na Univerzitě Západní Austrálie.

V oblasti bezpečnosti se Michael pohybuje od roku 2016, kdy dostal nabídku stát se ředitelem Australského institutu pro bezpečnost v motorsportu. O rok později se stal poradcem Výzkumné pracovní skupiny FIA, která mimo jiné kontroluje nová bezpečnostní zařízení.

50letý Michael je zároveň členem FIA Komise pro monoposty. Tu dříve vedl bývalý šéf Force Indie Robert Fernley, v nejnovější verzi seznamu FIA ale pozice není obsazena.

Michael je jedním z řady lidí, kteří byli jmenováni do nových funkcí na zasedání Světové rady motorsportu, kterému poprvé předsedal nový prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

Bývalý pilot F1 Felipe Massa se přesunul z pozice prezidenta Mezinárodní motokárové komise na místo vedoucího Jezdecké komise, kde nahradil Toma Kristensena. Motokárové komisi bude nově šéfovat Ind Akbar Ebrahim.

Deborah Mayerová pak nahradila Michele Moutonovou v pozici prezidentky komise žen v motorsportu.

Ve Světové radě motorsportu má i nadále zastoupení Česká republika, když jejím členem zůstává Jan Šťovíček.

Slovák Dušan Koblišek je pak prezidentem Komise závodů do vrchu.