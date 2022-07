Sainzovo inferno: Ferrari řeší příčinu, Španěl i reakci maršálů

Jezdci formule 1 musí být schopni vyskočit z vozu v určitém čase. Například po návratu po zranění se to dokonce měří. Samozřejmě někdy jsou proti samotné okolnosti incidentu. Sainz se sice mohl z vozu dostat, ale ten začal couvat zpět.

„Nebyla to ideální situace, protože jsem v zrcátkách viděl, že auto hoří, ale zároveň jsem šlapal na brzdu,“ řekl Sainz, kterého cituje RaceFans.

„Jakmile jsem se pokusil vyskočit, viděl jsem, že auto couvá dozadu, a nechtěl jsem nechat auto úplně volné, neovladatelné, couvající dozadu a přitom vyskočit. Volal jsem na maršály, aby mi přišli na pomoc a pomohli mi dát něco pod pneumatiky, aby auto nesjelo dolů. Ale myslím, že celý proces byl trochu pomalý.“

Nakonec Sainz z vozu vyskočil. To už původně malé plameny olizovaly i samotný kokpit. Jezdec samozřejmě má nehořlavou kombinézu, ale poblíž plamenů nechce nikdo čekat příliš dlouho.

„V jednu chvíli tam bylo tolik ohně, že jsem musel i tak vyskočit. Myslím, že to bylo právě v době, kdy přišel první maršál a zastavil auto.“

Sainz uvedl, že se tímto incidentem „rozhodně musíme zabývat“, abychom zvážili, „co jsme mohli udělat trochu rychleji, protože to nebyla nejjednodušší situace.“

Ferrari hledá příčinu

„Myslím, že jsme zatím zaznamenali jen dvě poruchy motoru,“ řekl Mattia Binotto po závodě. „Samozřejmě u pohonné jednotky více než dvě, ale pokud jde o spalovací motor, tak dvě.“

Binotto uvedl, že podle prvních indicií má Sainzova porucha stejnou příčinu jako ta předchozí Leclercova z Baku. V tomto případě nebylo odstoupení tak spektakulární, ale ještě bolestivější.

Ferrari tehdy uvedlo: „Jednou z možných příčin poruchy je, že k ní došlo následkem problému ve Španělsku (Leclerc musel i tam odstoupit kvůli problému s PJ). Nyní pracujeme na protiopatřeních k posílení agregátu a situace je pod kontrolou.“

Jak to tak vypadá, situaci zatím Ferrari příliš pod kontrolou nemá. „Samozřejmě se musíme podívat na to, co se dnes stalo. Je to stejná příčina, jakou jsme měli už v Baku s Charlesem? Je to velmi pravděpodobné.“

Podle Binotta se na řešení pracuje a bude snad „velmi brzy“.