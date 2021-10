Sainzovi start z poslední řady nevadí. Považuje to dokonce za vzrušující

Je možné, že Sainz nebude jediný, kdo dostane penalizaci. Ve hře je také nasazení nové pohonné jednotky u některého ze zákazníků Mercedesu a nelze ho vyloučit ani u Hamiltona.

„Vlastně to není tak špatný pocit,“ řekl Sainz. „Pokud jdete do víkendu s novou pohonnou jednotkou, která snad přináší týmu trochu výkonu a trochu vývoje, nemůžu z toho být zklamaný.“

„Samozřejmě platíte daň tím, že musíte startovat jako poslední, ale já mám v posledních letech docela dobrou bilanci startů z posledního místa a průchodů startovním polem, takže jsem z toho docela nadšený.“

„Soustředíte se hlavně na přípravu závodu, abyste se ujistili, že auto je dobře nastavené na různé směsi a různé podmínky, které v závodě máme, s vysokým množstvím paliva atd.“

„Vlastně je také v pořádku, že si sem tam užijeme jiný víkend a jiný přístup, a přijde mi to vlastně vzrušující s tím, že nemám co ztratit.“

Vloni měli jezdci v Turecku problém s přilnavostí nového povrchu. Ten je ale nyní starší a byl také ošetřen vodou. Přilnavost by měla být vyšší a pomůže také Pirelli, které přivezlo o stupeň měkčí pneumatiky.

„Všichni očekáváme, že přilnavost bude lepší,“ řekl Sainz. „O kolik lepší, to je jiná otázka. Pokud to bude spíše jako v Portimão, kde přilnavost není vysoká, ale je v pořádku, pak by to měla být dobrá zábava. Pokud to bude jako v Barceloně nebo Silverstonu, tedy opravdu vysoká úroveň přilnavosti, pak by to mělo být také docela vzrušující, protože opotřebení pneumatik by mohlo představovat problém. Pokud se podívám na mé zájmy, tak chci extrémy. Čím větší extrém, tím více různých věcí se může stát – a možná se mi naskytne více příležitostí.“