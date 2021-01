Sainzovi nevadí, že Alonso a Vettel v rudém neuspěli. Z Ferrari se s prázdnou neodchází, říká

Carlos Sainz letos přechází k Ferrari, u kterého nahrazuje Sebastiana Vettela. Jeho kontakt s Maranellem byl zatím skromný. Po Abú Dhabí navštívil továrnu, aby si zkusil sedačku, udělalo se pár fotografií a probral nejbližší plány. Možná už na konci ledna ho čeká test se tři roky starým vozem Ferrari. Následně pak 1,5 dne předsezónních testů (celkem letos testy potrvají 3 dny, takže 1,5 dne na jezdce) a pak první závod v rudém.

„Neměl jsem zrcadlo, nemohl jsem se na sebe dívat, ale když jsem viděl fotografie, které byly zveřejněny následující den, které jsem předtím neviděl, byl jsem docela ohromen,“ řekl Sainz pro AS o první návštěvě Maranella.

Toro Rosso, Renault a McLaren. Carlos Sainz toho má na svůj věk poměrně hodně za sebou. Vedení McLarenu řeklo, že od Sainze očekávalo méně a bylo jeho výkonem překvapeno.

„Po náročném roce s Renaultem ode mě nikdo moc nečekal. V Toro Rosso jsem měl v prvních letech dobrý pokrok, ale rok v Renaultu byl obtížný. Nebudu tvrdit opak. To, že jsem se znovu ocitl v týmu se stabilitou, sebevědomím a střednědobým projektem, mi umožnilo v sobě zařadit další rychlostní stupeň – ve svém řízení, způsobu jízdy ve formuli 1. Je možné, že to Zaka nebo Andrease překvapilo, ale věděl jsem, že to v sobě mám. V tomto sportu je důležité najít stabilitu. Tohle by se stalo jakémukoliv jinému sportovci. Usadit se v týmu ve stejném okruhu lidí vám umožní závodit lépe.“

Sainz potvrdil, že příliš mnoho kontaktů s Ferrari zatím neměl a týká se to i informací o novém voze a motoru.

„Relativně málo, protože jsem chtěl dokončit sezónu s McLarenem co nejprofesionálnějším způsobem. Kromě důležitých věcí, které nebylo možné odložit a museli jsme se s nimi vypořádat do konce roku 2020, byl kontakt s Ferrari minimální. Musel jsem co nejvíce respektovat McLaren, který byl mým týmem až do Abú Dhabí.“

„Ne více než to, co Mattia řekl médiím,“ reagoval Sainz na dotaz, co ví o letošním voze a motoru. „Byl velmi otevřený ohledně toho, jak vidí tým s realistickými a ne optimistickými cíli.“

Přestup z McLarenu do Ferrari by byl někdy na konci minulého desetiletí „bombou“. Před pár lety by to znamenalo polepšení si, ale po loňském roce to až tak dobře nevypadá. McLaren skončil třetí, Ferrari šesté.

„Pokud byste mi položili tuto otázku v roce 2007, kdy oba týmy bojovaly o mistrovství světa, bylo by obtížnější odpovědět,“ říká Sainz.

Španěl se dohodl se Scuderií na začátku loňského roku. „V březnu 2020 byla situace taková, že Ferrari vyhrálo v předešlém roce tři závody. McLaren byl na vzestupu, velmi dobrý, ale pro tým, který vyhrává závody, získává pole position a především je to Ferrari, by nikdo v paddocku neudělal nic jiného. Se vší úctou a obdivem k McLarenu, který je druhým nejlepším týmem v historii, když na vaše dveře zaklepe Ferrari, plus tým, který v roce 2019 vyhrál závody, nepochybujete.“

AS se Sainze zeptalo, zda lze Ferrari přirovnat k Reaulu Madrid. „Je to jeden způsob, jak to vyjádřit ... ale McLaren je Barça, což je také velmi dobrý tým. Nelze to srovnávat, protože navíc jsou oba týmy v restrukturalizaci, aby se v budoucnu pokusily sesadit Mercedes z trůnu. Ale jsou to dva nejlepší týmy v historii, a když přejdete z jednoho do druhého, znamená to, že děláte ve formuli 1 něco správně.“

Alonso a Vettel jezdili za Ferrari mnoho let, ale nakonec titul nezískali. Sainz to jako problém nevidí a nemyslí si, že by „odešli s prázdnou“

„Odešli s několika vítězstvími a pódii. Pokud tomu říkáte, že odešli s prázdnou ... Já mám jen dvě pódia. Odešli bez titulu? Ano, ale totéž se stalo devatenácti jezdcům každou sezónu za posledních deset, kdy dominoval Red Bull nebo Mercedes. Je tu devatenáct jezdců ročně, kteří končí s prázdnou, ale nepočítám ty, kteří závodili pro Ferrari. Z Ferrari nikdo neodchází s prázdnou.“