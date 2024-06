Sainzovi nabídly smlouvy všechny týmy, které ještě nemají podepsané oba jezdce. Mohl bych s nimi podepsat už zítra, říká

Carlos Sainz nebude v příštím roce jezdit za žádný ze čtyř předních týmů. Většina už potvrdila své sestavy (Red Bull, Ferrari), nebo má s jezdci dlouhodobé smlouvy (McLaren) a Mercedes to vyloučil.

Carlos Sainz byl hostem pořadu El Hormiguero na televizi Antena 3, kde byl samozřejmě dotazován na svou budoucnost.

Na otázku, zda už má svůj další tým, uvedl: „Není jen jedna možnost, je jich několik.“

Jako nejpravděpodobnější se jeví dvě možnosti – Sauber se stane továrním týmem Audi, ale nikdo neví, kdy a zda vůbec se stane solidním týmem, který dokáže bojovat o pódia. Williams je jen zákaznickým týmem, ale má motor Mercedes, který by měl být v roce 2026 silný a vede ho James Vowles, což je záruka dobrého rozvoje týmu.

Všechny týmy, které ještě nepodepsaly smlouvy se svými jezdci na příští rok, mě mají na seznamu a nabídly mi smlouvu.

„Je jich několik, nebudu vám nic nalhávat. Všechny týmy, které ještě nepodepsaly smlouvy se svými jezdci na příští rok, mě mají na seznamu a nabídly mi smlouvu, mohl bych s nimi podepsat už zítra, ale já to zítra nepodepíšu, budu to brát trochu pomalu, rozhodnu se brzy a kterýkoli z těch týmů, které jste zmínil, je pro mě jednou z možností.“

Ve stejném rozhovoru Sainz hovořil o okamžiku, kdy mu před začátkem sezóny Ferrari oznámilo podpis smlouvy s Hamiltonem a nechalo ho tak bez sedačky pro rok 2025.

„Samozřejmě to neberete dobře. Nikdo nemá rád, když mu někdo řekne, že s ním nechce pokračovat, nikdo nemá rád, když dostane kopačky. Já jsem dostal kopačky takříkajíc v únoru a samozřejmě jsem to nenesl dobře.“

„Měl jsem ve Ferrari velmi dobrý rok, začal jsem ho velmi dobře, vyhrál jsem, ale byl tu sedminásobný mistr světa jménem Lewis Hamilton, který chtěl přijít do Ferrari a oni mu ve Ferrari uvolnili místo. S tím nic nenaděláte.“

Sainz řekl, že se to snažil přijmout co nejlépe. „Beru to také jako příležitost do budoucna, budou další příležitosti, budou další momenty. Stále chci být mistrem světa, stále chci vyhrávat závody a musím si za tím jít.“

V minulosti mívalo Ferrari jedničku a dvojku. Sainze se proto zeptali, zda měl pocit, že k němu tým přistupoval stejně jako k Leclercovi.

„Ano, vždy. Upřímně řečeno, v tomto smyslu si nemohu stěžovat na zacházení, kterého se mi ve Ferrari dostalo. V každém týmu jsou vždy chvíle napětí. Je to tak všude. Vždy si říkáte, že vám v určitém okamžiku mohli trochu více pomoci, ale možná si zase Charles nebo Ferrari myslí, že jsem se v určitém okamžiku mohl zachovat trochu lépe já. Ale to je závodění, otočíte list a zapomenete na to.“

„A pravdou je, že s mým týmovým kolegou jsme přátelé i mimo trať. Vycházíme spolu velmi dobře, máme dobrý vztah a tvoříme velmi dobrý tým. Jestli něco ve Ferrari funguje, tak jsou to dva jezdci. Vycházíme spolu velmi dobře, vyhráváme závody, získáváme pódia a fungujeme jako tým.“