Sainzovi Jr. selhaly zadní brzdy. Zničilo to náš víkend, mrzí pilota McLarenu

Na začátku druhé části kvalifikace se španělskému pilotovi v nájezdu do první zatáčky zablokovala zadní kola jeho mclarenu a on skončil ve smyku.

Sainz Jr. se již nedokázal rozjet, kvalifikaci musela být pro odklizení jeho vozu přerušena a do závodu vyrazí z patnácté pozice. Kromě špatného postavení na startovním roštu Sainze Jr. mrzí také fakt, že smykem zničil jednu sadu pneumatik a nebude tak mít možnost v závodě využít jiné strategie.

„Když jsme o ni (sadu pneumatik) tím zablokováním přišli, nechává nás to s velmi malým množstvím možností. Pro neděli tím máme jen velmi málo možností. Proto jsem tak velmi naštvaný, omlouvám se, ale jsem velmi naštvaný,“ řekl Sainz Jr. v rozhovoru pro Movistar.

Šanci posunout se v první fázi závodu dopředu odlišnou strategií podle Sainze Jr. snižuje také skutečnost, že prvních deset jezdců na roštu bude startovat na střední sadě pneumatik.

„Ano, můžete se vrátit, ale je to velmi komplikované. Obzvlášť proto, že prvních deset bude startovat na střední sadě a ti z nás, kteří startujeme za nimi, nebudeme oproti nim mít žádnou výhodu. Ušetřil jsem dvě střední sady... jedna bude zničená a jsem si jistý, že ji ani nemohu použít. To mě pro závod staví do obtížné pozice. Tvrdě jsme pracovali, abychom pro závod ušetřili tvrdší pneumatiky a teď se nám stane toto...“

Podle týmu šlo o selhání brzd

Selhala zadní brzda, potvrdil McLaren Ačkoliv nejprve zástupci McLarenu nevěděli, co mohlo způsobit Sainzův problém, později potvrdili, že šlo o selhání zadních brzd.

„Je to zklamání, protože jsme dnes měli konkurenceschopný vůz. Bohužel, Lando (Norris) udělal v posledním pokusu drobnou chybu v první zatáčce, Carlos byl celý víkend v dobré formě a je to škoda,“ řekl šéf týmu Andreas Seidl po kvalifikaci. Druhý pilot McLarenu Lando Norris postoupil do Q3, kde se ztrátou 1,2 sekundy obsadil deváté místo.