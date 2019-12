Sainzovi Jr. se nelíbí navyšování počtu závodů ve formuli 1

Od roku 2021, kdy začnou platit nová pravidla, bude závodní víkend zkrácen ze čtyř na tři dny. Čtvrteční program, který je v současnosti věnován rozhovorům pro média, se přesune na pátek, kdy proběhnou také oba volné tréninky.

Formule 1 chce zkrácením závodního víkendu umožnit jezdcům a zaměstnancům týmů trávit více času doma. Celkový počet závodu však bude vyšší a kalendář by v budoucnu mohl mít až 25 velkých cen. Příští sezóna bude čítat 22 závodů.

„Mám trochu smíšené pocity. Osobně mám rád, když formule 1 jde do nějaké lokality, kde to má velký ohlas. Stává se z toho týden, kdy je tam formule 1. Myslím ale, že je stále potřeba až příliš mnoho cestování a úsilí od mechaniků. Podle mě je to příprava na delší kalendář a jsem naprosto proti tomu,“ řekl Sainz Jr.

„Už 22 nebo 21 závodů je podle mě příliš. Myslím, že ten poslední den navíc, který zrušíme, nevyrovná těch 22 nebo 25 závodů, které chceme mít v budoucnu.“

Majitel formule 1, americká společnost Liberty Media, chce mít ještě jeden závod v Severní Americe. Dlouhodobě se mluví o plánované Velké ceně Miami.

Pro sezónu 2020 z kalendáře vypadla Velká cena Německa, kterou nahradí závod v Nizozemsku, kam se F1 vrací. Formule 1 příští rok poprvé zavítá do Vientamu, kde se v Hanoji pojede na městském okruhu.

Jen díky finanční podpoře vlády si místo pro rok 2020 udržela Sainzova Jr. domácí Velká cena Španělska. Její další budoucnost však zůstává nejistá.

Foto: Getty Images / Charles Coates