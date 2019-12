Sainzovi bylo líto, že jeho poslední kolo nebylo v televizi. Tady je ze záznamu

Sainzovi bylo po závodě líto, že souboj nebyl vidět v televizi. Jezdec McLarenu se dostal před Ricciarda, získal bod a ten rozhodl o tom, že v šampionátu jezdců skončil Sainz na šestém místě.

Pokud by Sainz nebodoval, měl by i nadále stejné množství bodů jako Gasly a rozhodl by větší počet lepších umístění – v tomto případě Gaslyho druhé místo z Brazílie.

„Bylo to vidět v televizi? Páni! Bylo to nejúžasnější závěrečné kolo, které jsem měl, bylo to pro mě jako boj o titul,“ řekl Sainz po závodě.

Foto: Getty Images / Clive Mason