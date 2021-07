Sainze v prvním kole poslal Russell z trati, Leclerc zůstal čtvrtý

Jezdci Ferrari a Williamsu se střetli v zatáčce Brooklands v prvním kole sprintového závodu, který rozhodoval o pořadí na roštu nedělní velké ceny.

Russell při brzdění do zatáčky zablokoval přední kola a narazil do boku Sainzova ferrari, který skončil mimo trať. Russell dojel devátý, zatímco Sainz se propadl na osmnácté místo, ze kterého se nakonec dostal na konečnou jedenáctou pozici.

Domácí pilot byl po sprintu předvolán před sportovní komisaře.

„Myslím, že to byla celkem zřejmá Georgova chyba. Je pro nás těžké držet se ve špinavém vzduchu za soupeřem a je jednoduché udělat takovou chybu, ale mě to dnes vyšlo draho, když jsem se propadl z desátého na poslední místo, pak jsem se vrátil na jedenácté místo a dojel jsem za ním,“ řekl Sainz.

„Bolí to, protože tentokrát to nebyla moje chyba. Je to smůla, ale uvidíme, co se stane. Dnes jsem měl skončit osmý nebo sedmý a být v dobré pozici pro zítra, bohužel nás to ale stálo celkem hodně.“

Leclerc udržel druhou řadu

Charles Leclerc do nedělní velké ceny vyrazí ze čtvrté pozice, kterou si vyjel už v páteční kvalifikaci. V sobotním sprintu si Monačan ani nepolepšil, ani nepohoršil.

„Ačkoliv to byl celkem osamocený závod, užil jsem si ho. Jet 17 kol naplno je trochu jiné, takže jsem si to užil a těším se na zítra.“

Leclerc připouští, že jedinou možnost získat na Silverstonu stupně vítězů bude mít v neděli na startu závodu.

„Samozřejmě se pokusím získat stupně vítězů, když ale nezískáme pozici na startu, pak bude na trati těžké předjíždět. Musíme tedy rozhodně získat pozici na startu bez většího risku, protože letos nebojujeme s Mercedesem nebo Red Bullem, když se ale naskytne příležitost, chopím se jí.

„Rychlost dnes byla velmi dobrá, celý závod jsem mohl být více méně v rozumné vzdálenosti za Valtterim (Bottasem), který mi příliš neodjížděl, což je pro zítřek pozitivní.“