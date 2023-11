Sainze v Brazílii trápily starty. Stály nás několik bodů, tvrdí

Ačkoliv mělo Ferrari na Interlagosu lepší formu než Mercedes, odvezlo si z Brazílie jen o dva body více.

O vítězi letošního Poháru konstruktérů je už dávno jasno. Kdo však obsadí druhé místo za Red Bullem, to je zatím nejisté.

Druhé místo mezi týmy momentálně okupuje Mercedes, který má za sebou utrápený víkend v Brazílii. Za německým týmem se nyní s odstupem 20 bodů nachází Ferrari – to sice také na Interlagosu úplně nezářilo, ale v závodním tempu na tom bylo lépe než zástupci stáje z Brackley.

Přesto Ferrari dokázalo na Mercedes stáhnout pouze dva body. Hlavním důvodem jistě bylo odstoupení Charlese Leclerca ještě před začátkem nedělního závodu, kvůli čemuž Monačan nemohl využít startu ze druhého místa. Podle Carlose Sainze ale byla v Brazílii ještě jedna příčina, proč rudné monoposty v Sao Paulu nezískaly více bodů – konkrétně šlo o nevydařené starty.

„Projevilo se to jak ve sprintu, tak při všech ostatních startech, které jsem během víkendu absolvoval,” nechal se slyšet Sainz, kterého cituje web RacingNews365.

Španěl dal rozpaky ze startů najevo už během závodu, když do vysílačky zahlásil, že doufá, že tým po dojezdu velké ceny zahodí spojku jeho vozu do koše.

„Jsem z toho zklamaný, protože nás to během víkendu stálo určitě nějaké body. Měli jsme se starty problém od začátku tréninku a nedokázali jsme je vyřešit,” mrzelo Sainze.

Jezdec Ferrari lamentoval i nad tím, že se jeho kolega Charles Leclerc nedostal v neděli kvůli technickým problémům do akce.

„S Charlesem v závodě by to byla skvělá příležitost, jak více snížit ztrátu na Mercedes. Nicméně ani tempo našeho vozu nebylo dobré. Byla to promarněná příležitost,” dodal rodák z Madridu.