Sainze štve, že Racing Point vyhodil Péreze

„Odchod Checa ukazuje, že ne všechno ve formuli 1 je o výkonu,“ řekl Sainz. „Pokud to vezeme podle samotného výkonu, není důvod, proč by měl opustit Racing Point.“

„Ve formuli 1 existují i ​​jiné zájmy. Tým, který zachránil před bankrotem a kterému nyní tolik věřil, s ním nechce pokračovat, když mu konečně dá auto, se kterým může bojovat.“

„Trochu mě to štve, protože s ním mám dobré vztahy a velmi si ho vážím jako jezdce.“

„Připomíná vám to, že tento sport je takový, že vám poskytuje jen velmi malou návratnost. Ale je to ten, ve kterém jsme se rozhodli závodit a být profesionály. Musíte to akceptovat.“

„Doufám, že získá místo, které ho motivuje a které bude chtít a že to bude pro rok 2022 dobré místo.“

„Určitě jsem měl i já chvíle nejistoty, které jsou velmi politické a nemají nic společného s výkonem na trati. Je to oblast sportu, která je méně sportovní a je mimo kontrolu sportovce. Nikdo není rád v této situaci.“

Daniel Ricciardo, který v příštím roce nahradí Sainze v McLarenu, uvedl, že pro Péreze není příliš pozdě na to, aby našel místo pro rok 2021.

„Určitě si zaslouží alespoň místo,“ řekl. „Jako konkurenta ho uznávám a vycházím s ním.“

„Je docela pozdě, ale není to příliš pozdě. Myslím, že má ještě čas. Kde jsme, v září? Jo, stále má čas. Je zřejmé, že je k dispozici méně míst, ale doufám, že se pro něj nějaké najde. Je stále mladý.“