Sainze štve, jak těsně v kvalifikacích prohrává s Verstappenem a Leclercem

Kvalifikace na Velkou cenu Japonska formule 1 byla opět velmi vyrovnaná. Nejrychlejšího Maxe Verstappena a třetího Carlose Sainze dělilo jen 57 tisícin sekundy.

Španěl v barvách Ferrari, který letos vyhrál kvalifikaci na Silvestonu a ve Spa-Francorchamps, nestačil na japonské Suzuce na Verstappena a svého týmového kolegu Charlese Leclerca.

Ztráta podle Sainze přišla až v závěrečné šikaně, kdy měkká sada pneumatik už nefungovala tak dobře a Španěl na výjezdu neměl potřebnou trakci.

„Bylo to dobré kolo. Čisté až do poslední šikany. Zřejmě jsem do ní přepálil pneumatiky, a to mě stálo dost času na kolo. Mohli jsme tam získat tak půl desetiny.“

Poté, co měl na začátku sezóny Sainz problém s nestabilní zadní části svého monopostu, se začala jeho výkonnost v posledních kvalifikacích zlepšovat, vždy ale o kousek nestačí na nejrychlejší.

V Maďarsku mu k zisku pole position, kterou bral George Russell, chybělo 44 tisícin. Po vítězství v kvalifikaci ve Spa byl na Zandvoortu třetí se ztrátou 92 tisícin.

V Monze a Singapuru byla sice jeho ztráta přes dvě desetiny, dnes v Japonsku mu ale pole position unikla opět o méně než desetinu.

„Už mě nebaví být půl desetiny od pole position. Myslím, že to bylo už několik kvalifikací od Zandvoortu. I před letní přestávkou jsme byli všichni tři velmi blízko. Ale nějak to vždy padne Maxovi nebo Charlesovi místo mě. Doufám, že do konce sezóny ještě jednu získám.“

Leclerc se ztrátou setiny sekundy

Mezi Verstappena a Sainze se v japonské kvalifikaci vklínil Leclerc, který na vedoucího muže průběžného pořadí nestačil o jednu setinu sekundy.

„Vůz byl dobrý a vždy je skvělé jet na této trati, hlavně v prvním sektoru, který má hodně přilnavosti,“ řekl Leclerc.

„Je to velmi rychlá trať, ale čím víc tlačíte v prvním sektoru, tím pomalejší jste v posledním, protože pneumatiky se přehřívají. Myslím, že to bude zajímavý závod. Pro všechny bude těžké udělat správná rozhodnutí kvůli nepředvídatelnému počasí.“