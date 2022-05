Sainze připravil o vítězství provoz na trati, Leclerc kritizuje Ferrari

Výsledky závodu určily zastávky v boxech. Nejhůře z nich vyšel Sainzův týmový kolega z Ferrari Charles Leclerc, který se propadl z prvního na čtvrté místo.

Sainz se na rozdíl od dalších jezdců ze špičky rozhodl přejít z mokrých pneumatik hned na suché a ušetřit si tak jednu zastávku stintem na přechodných pneumatikách.

Ve 21. kole zamířil k mechanikům Sainz a o kolo později na suché přezul také Pérez. Mexičan se i přesto dokázal na trať vrátit dvě sekundy před Sainzem, kterého podle jeho slov zdržel silný provoz na trati v jeho výjezdovém kole po zastávce v boxech.

„Mám pocit, že jsme na trati udělali vše, co jsme měli. Trpělivě jsme zůstali na mokrých, udělali jsme správné rozhodnutí jít na suché, ale hrozné výjezdové kolo, kdy jsem zůstal zaseknutý za pomalejšími vozy, mě dnes stálo vítězství,“ řekl Sainz.

„Musíte pochopit tu frustraci, protože čisté výjezdové kolo by mi dnes přineslo vítězství v závodě. Ale takový je někdy tento sport.“

Rozhodnutí zcela přeskočit fázi na přechodných pneumatikách, o které přesvědčil také Ferrari, by Sainze podle jeho slov dostalo do vedení v závodě, kdyby neměl smůlu na pomalejší piloty.

„Věděl jsem to od poloviny prvního stintu. Začal jsem pozorovat suchou stopu a uvědomoval jsem si, že půjde jít hned na slicky. Myslím, že jsme udělali správné rozhodnutí, jelikož jsme v podstatě vedli závod. Pak jsme zajeli pro tvrdou sadu. S tvrdou sadou to ve výjezdovém kole není nikdy jednoduché, musel jsem ale odjet asi 12 zatáček za pomalejšími vozy, což mě stálo pár sekund a vítězství.“

Ferrari udělalo v Monaku příliš mnoho chyb, lituje Leclerc

Ani druhý rok v řadě Charles Leclerc start z pole position neproměnil ve vítězství na domácím městském okruhu.

Poté, co vloni kvůli technickým problémům nakonec ani nemohl nastoupit na start, letos přišel o šanci na triumf po strategické chybě Ferrari.

Úvod na mokré trati Leclerc zvládl a udržel si vedení. Trať postupně osychala a Leclerc zůstával na trati, zatímco Pérez se Sainzem již absolvovali přezutí na přechodné pneumatiky. Když poprvé zajel do boxů i Monačan, propadl se až na třetí místo.

Už o tři kola později byl ale Leclerc v boxech znovu. Ve stejném kole zajel i Sainz a Leclerc musel chvíli čekat, než mechanici odbaví jeho týmového kolegu.

Tím se Leclerc propadl až za Maxe Verstappena na čtvrté místo, kde také závod dokončil.

„Někdy se chyby mohou stát, dnes ale bylo až příliš mnoho chyb. V těchto podmínkách trochu spoléháme na to, co vidí tým, protože vy nevidíte, co ostatní dělají s přechodnými a suchými pneumatikami,“ řekl Leclerc pro Sky Sports.

„Byl jsem dotázán, zda chci jít hned z mokrých na slicky a já řekl 'Ano, ale ne teď, trochu později v závodě'. Nevím ale, proč jsme změnili názor a šli na přechodné. Nejprve nás předjeli dřívější zastávkou a pak jsem zastavil za Carlosem. Byla tam spousta chyb a my si to nemůžeme dovolit.“