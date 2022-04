Sainze potěšilo, že se mu Ricciardo přišel v Imole omluvit

Sainz krátce po startu předjel Ricciarda v Tamburellu. Ale při nájezdu do šikany pilot McLarenu najel na vnitřní obrubník a narazil do boku Ferrari. Sainz tak skončil ve štěrkové zóně a závod pro něj skončil.

Riccardo byl schopen pokračovat, ale zbytek závodu strávil na konci pole. Po závodě se nejdříve ze všeho šel svému vyřazenému soupeři omluvit.

„O Danielovi jako o sportovci to hodně vypovídá. První věc, kterou po závodě, kde bylo vidět, jak těžký závod to pro něj byl, jako první udělal, bylo, že přišel do boxů Ferrari a omluvil se,“ řekl Sainz.

„Byli tam se mnou i mechanici a všichni jsme mu za to gesto poděkovali. Takže to je důvod, proč mezi mnou a Danielem není kvůli tomu co se stalo nic zlého."

„Takže ano, je to tak. Ten incident v sobě opravdu nemá žádnou záhadu. Myslím, že když vidíte onboard záběry a co se stalo, je to všem jasné."

„Dnes se to může stát komukoli. Ale bohužel se to muselo stát mně, když jsem zrovna předtím měl nehodu v Melbourne.“

I když na rozdíl od Melbourne byl Sainz ze závodu vyřazen cizí vinou, přesto ho mrzí, že už druhý víkend za sebou skončil v prvním kole a připravil se tak o důležité kilometry v novém voze Ferrari.

„Jsou to dva zcela odlišné incidenty s velmi podobnými výsledky, což znamená, že nakonec neodjedete žádné ze 60 kol závodu," řekl. „A to by v tuto chvíli pro mě bylo velmi užitečné.“