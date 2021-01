Sainze obtěžovala "otravná" tvrzení, že bude přestupu do Ferrari litovat

Po loňském ročníku tým po šesti letech opustil Sebastian Vettel a na jeho místo přichází Carlos Sainz z McLarenu. Španěl ve své poslední sezóně pomohl tradičnímu britskému týmu k zisku třetího místa mezi týmy, zatímco forma Ferrari vloni výrazně spadla a tým zaznamenal nejhorší výsledek v Poháru konstruktérů od roku 1980.

Objevovaly se proto názory, že by Sainz mohl svého přestupu litovat. Sám Španěl přiznal, že bylo frustrující neustále slyšet tyto předpovědi, které podle něj byly velmi unáhlené.

„Rozhodně to bylo otravné, protože všichni tak trochu naznačovali, že Ferrari bude i v roce 2021 tak špatné, to ale ve formuli 1 nikdy nevíte,“ řekl Sainz Autosportu.

„V roce 2020 (Ferrari) udělalo krok vzad a byli první, kdo to přiznal a byli velmi sebekritičtí. Lidé ale byli přesvědčeni, že i rok 2021 bude boj.

„Vzhledem k tomu, že mám s Ferrari dvouletou smlouvu a rok 2022 představuje obrovskou změnu v pravidlech, je rok 2021 mnohem méně důležitý než to, co si lidé myslí. Nikdy nevíte, jestli se Ferrari nezlepší a rok 2021 bude skvělý. Lidé už naznačovali, že jelikož byl rok 2020 hrozný, bude strašný i vstup do roku 2021. V té době to bylo nepříjemné, ale zachoval jsem si chladnou hlavu. Nikdy jsem neřekl nic, čeho bych litoval. Myslím, že jsem za to šťastný.“

I přes horší výsledky Ferrari v loňském roce dosáhlo třikrát na stupně vítězů, zatímco McLaren jen dvakrát.

„Aniž bych řídil vůz nebo věděl, co vlastně změnili, tak to vypadá dobře. Zdá se to být pro ně lepší a rád vidím, že se posouvají vpřed,“ dodává.

„Vždy jsem říkal, že pokud je tu tým, který dokáže věci ve formuli 1 rychle zvrátit, je to pro mě Ferrari. Samozřejmě (to dokáže) Mercedes, ale díky své historii, lidem a prostředkům Ferrari více než kdokoliv jiný. Jsem rád, že k tomu začíná docházet.“