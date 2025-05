Sainze nepřekvapuje, že se Hamilton u Ferrari trápí. Není v tom ale hlubší problém?

Hamilton sice vyhrál sprintovou kvalifikaci a sprint v Číně, ale ve srovnání s Leclercem se mu zatím daří méně. V kvalifikacích vede Monačan 4:1.

Hamilton přestoupil do nového týmu, což znamená nejen nový vůz, ale také nové prostředí a nový motor – poprvé ve své kariéře jezdí s jiným motorem než s Mercedesem.

„Vůbec mě to nepřekvapuje,“ řekl Sainz před víkendovou Velkou cenou Miami o problémech Hamiltona. „Čekal jsem to u sebe a čekal jsem to i u něj.“

„Soupeříte se dvěma týmovými kolegy, jakými jsou Alex a Charles, kteří znají tým skrz na skrz a už teď podávají maximální výkon, jakého je ten vůz schopen. Můžete být jen o trochu lepší nebo stejně dobří jako oni. Nemůžete najednou přijít a být o dvě, tři desetiny rychlejší, protože to není možné. Oni už jsou na limitu možností toho auta.“

Podle Sainze nějakou dobu trvá, než si jezdec zvykne na nové auto. Učení se netýká jen rychlosti, ale jde o odnaučování a opětovné učení se nespočtu drobných detailů, které ovlivňují výkon a pohodlí. Sainz řekl, že proces adaptace na nové auto je mnohem hlubší, než si většina lidí dokáže představit.

„Nedokážete si představit množství variací a odlišností, které musíte zvládnout, aby auto dosáhlo podobného času na kolo úplně jinými způsoby. Ve Williamsu zkouším brzdění motorem nebo mapy diferenciálů. Každý víkend zkouším všechno, jen abych zjistil, co se autu líbí a co ne.“

„Jsou věci, které vašemu stylu vyhovují, jiné ne. Ten boj a ten proces mě baví, ale mnohokrát šlápnete vedle. Ale dokud si to užíváte a prostě to akceptujete, víte, že se párkrát spletete, ale také, když vám to klapne a vy si řeknete: ‚Tohle funguje,‘ je to vlastně heuréka moment, který je příjemný.“

„Vždy jsem říkal, že na to, abyste auto dobře poznali, potřebujete alespoň půl roku až rok, abyste si s ním všechno vyzkoušeli. To ale neznamená, že během toho roku nemůžete podávat výkony. Můžete podávat výkony na 100 % nebo na 99 %, a vašich 99 % může být stále docela dobrých.“

Vettel to vidí podobně

Podobně to vidí také bývalý jezdec Ferrari Sebastian Vettel. „Je také úplně normální, že potřebujete trochu času,“ řekl pro Sky Sports. „Pokud se vývoj posune správným směrem, bude Ferrari v úplně jiné pozici. Loni byli velmi silní a jen těsně jim unikl titul v Poháru konstruktérů. Neměli byste odepisovat tým ani jezdce.“

„Je to nové prostředí, jiná kultura, jiní lidé. Některým prostě trvá déle, než se zorientují.“

Je to hlubší problém?

Alex Brundle v podcastu F1 Nation uvedl, že studoval data z Hamiltonova vozu a podle něj je problém v brzdění. Hamilton podle něj vyvíjí na brzdy větší tlak než přesnější Leclerc, což vůz pokaždé rozhodí. Nejde přitom o věc, která by přímo souvisela s charakteristikou Ferrari SF-25.

„Víme, že Lewis měl stejný problém už dříve. Viděl jsem data u Mercedesu,“ řekl Brundle.