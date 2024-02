Sainze konec u Ferrari překvapil. Měl ale dost času to „strávit“

Carlose Sainze příští rok nahradí u Ferrari Lewis Hamilton. Sainz je momentálně bez sedačky. Spekuluje se, že o něj může mít zájem Audi. Určité vazby tam už jsou – Sainzův otec závodil s Audi v Dakaru.

„Ta zpráva mě samozřejmě trochu překvapila, stejně jako všechny ve světě formule 1,“ řekl Sainz, kterého cituje RaceFans, během dnešního představení nového vozu. „Myslím, že všichni byli svým způsobem překvapeni tím, co se stalo.“

„Asi chápete, že jsem se všechny zprávy dozvěděl o něco dříve než kdokoli jiný. Ale je pravda, že jsem pak měl několik týdnů na rozmyšlenou, několik týdnů na přípravu a několik týdnů na to, abych se také připravil na uvedení vozu a na první závod sezony, takže to poskytuje trochu času na to, abyste to strávili, abyste si udělali vlastní závěry, jak se zaměřit na sezonu 2024.“

„Myslím, že jsem mám vlastně velkou výhodu a privilegium, že jsem součástí Ferrari a mám před sebou ještě rok, celkem čtyři roky jako jezdec Ferrari. Řekl bych, že jakmile se jednou stanete jezdcem Ferrari, můžete jít do každého týmu, když jste byli u Ferrari.“

„Když k tomu připočtete, že jsem za Ferrari vyhrál závody, že jsem se dostal na stupně vítězů, že jsem se dostal na pódia, že jsem pomohl týmu posunout se nahoru a být lepším týmem, tak můj celkový pocit z těchto čtyř let je rozhodně pozitivní. Nemohu se dočkat, co mi přinese budoucnost, protože jsem si jistý, že mě čekají dobré věci.“

„Na tento tým mám velmi, velmi dobré vzpomínky, ale začal bych prvním dnem, kdy jsem řídil Ferrari ve Fioranu. Moje vůbec první kolo ve Ferrari v okolí Fiorana je jedním z nejemotivnějších okamžiků mé kariéry. Pak moje první pódium s Ferrari, první pole position, první vítězství a samozřejmě vítězství v Singapuru.“

Sainz také uvedl, že u Ferrari získal spoustu přátel a poznal mnoho skvělých lidí.