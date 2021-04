Sainze formule 1 naučila pracovat se staršími lidmi

Španělovi je 26 let. Ve formuli 1 závodí od roku 2015 a od té doby je ve čtvrtém týmu. Po Toro Rosso, Renaultu a McLarenu se od letošní sezóny stal pilotem Ferrari.

Tým formule 1 se skládá z velkého množství lidí. Do F1 přitom přicházejí stále mladší závodníci a věkový rozdíl mezi pilotem a například šéfem týmu je mnohdy výrazný.

V letošní sezóně je nejvýraznější věkový rozdíl u AlphaTauri, kde 20letému Júkimu Cunodovi šéfuje 65letý Franz Tost. Naopak šéf Alpine Marcin Budkowski je jen o čtyři roky starší než jeho pilot Fernando Alonso.

Oba piloti Ferrari Sainz s Charlesem Leclercem byli mladým fanouškem dotázáni, jakou životní lekci dostali prací ve formuli 1.

„Ve skutečnosti to není vůbec jednoduchá otázka. Řekněme, že už od velmi mladého věku jsme v pracovním prostředí a pracovních vztazích se spoustou starších lidí, než jsme my,“ řekl Sainz.

„Když do formule 1 přijdete jako 20letý a musíte vycházet s lidmi, kterým je 40, 50, 60 let a jsou to šéfové týmů nebo inženýři, tak tím vyspějete, umíte bojovat za své vlastní zájmy a věci mnohem dříve.

„Vlastně se nakonec naučíte, jak se chovat v prostředí, na které nejspíš v tak mladém věku nejste připraveni. Dozráváte a vyvíjíte se dříve. Je to zajímavé, vzpomínám si, když jsem byl mladší, byl jsem stydlivější a v rozhovorech jsem nechtěl příliš mnoho lidí naštvat. Jak ale rostete, tak se vyvíjíte a jste v tom lepší.“

Stejnou otázku dostal také Leclerc. „Od chvíle, kdy jsem byl mladší a začínal jsem na motokárách, jsem se v kariéře naučil nikdy se nevzdávat, což využívám i v běžném životě,“ řekl Monačan.

„Když něco chcete, jděte si za tím. Cesta k tomu nemusí být hladká a může se stát, že budete mít těžší okamžiky, nikdy ale neztrácejte svůj cíl a neustále se snažte k němu propracovat bez toho, abyste to vzdali.“