Sainz: Zítra nebudu mít co ztratit

Španěl ale před posledním závodem v rudém monopostu říká, že nemá co ztratit a může si dovolit přistupovat k souboji jinak než piloti McLarenu.

„Myslím, že jsme v průběhu víkendu dosáhli dobrého zlepšení. McLaren celý víkend ukazuje, že jsou ve srovnání s ostatními o krok napřed,“ říká Sainz.

„My byli za nimi, ztráceli jsme asi dvě nebo tři desetiny. V Q1 a Q2 jsem dal dohromady nějaká opravdu dobrá kola, když to ale oni poskládali dohromady v Q3, stále měli drobnou výhodu. Zítra nás čeká závod a my uděláme vše, abychom tento závod vyhráli.

„Dám do toho všechno. Už dnes v kvalifikaci jsem tlačil jako nikdy předtím, protože jsem si chtěl pro zítřek připravit nejlepší možnou pozici. Možná je to na nějakou dobu naposledy, co budu bojovat o vítězství nebo o stupně vítězů,“ dodává Sainz v reakci na svůj odchod k Williamsu.

„Zároveň si ale tento víkend maximálně užívám, tlačím na to a zítra nebudu mít co ztratit, takže do toho půjdu.“

Leclerc vypadl v Q2

Až 14. místo ve druhé části kvalifikace obsadil Leclerc, který kvůli nasazení nové baterie klesne na roštu až do poslední řady.

Monačan měl nakročeno do třetí části kvalifikace, ale sportovní komisaři mu smazali zajetý čas pro překročení traťových limitů.