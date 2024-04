Sainz zamíří do Mercedesu, údajně se domluvil na roční smlouvě s opcí, píší italská média

Nástupcem Lewise Hamiltona by se v Mercedesu měl stát Carlos Sainz.

Mezi Ferrari a Mercedesem by mělo dojít k rošádě jezdců. Lewise Hamiltona, který po sezoně přestoupí z Mercedesu do Ferarri, by totiž v německém týmu měl nahradit dosavadní pilot Scuderie Carlos Sainz.

Vyplývá z informací, se kterými dnes přišly přední italské deníky Corriere Dello Sport a La Gazzetta dello Sport.

Podle italských médií si šéf Mercedesu Toto Wolff vybral Sainze i díky tomu, jaké letos předvádí výkony. V tomto kontextu připomeňme, že Španěl v každém závodě, do kterého v roce 2024 nastoupil, vždy skončil na stupních vítězů: v Bahrajnu byl třetí, v Austrálii vyhrál a naposledy v Japonsku dojel opět třetí.

Mercedes by podle spekulací měl s rodákem z Madridu, jenž je vítězem tří velkých cen F1, podepsat smlouvu na jednu sezonu s jednoroční opcí.

Vše tak nasvědčuje tomu, že Mercedes nakonec nezíská Maxe Verstappena, o jehož nečekaném odchodu z Red Bullu se také hovořilo.