Sainz za Alonsa? Nexistuje žádný plán B, naším plánem A, B a C je Fernando, říká De la Rosa

Jezdecké sestavy se v letošní sezóně nezměnily. Všech 20 jezdců jezdí za týmy, za které nastoupili i do loňského posledního závodu.

V příštím roce ke změnám dojde – minimálně ke dvěma. Hamilton odchází z Mercedesu (volná sedačka) k Ferrari (nahradí Sainze). Reálně ale bude změn více.

Ke změně by mohlo dojít u Red Bullu, kde končí Pérezovi smlouva. Mexičan zatím podává solidní výkony, takže nakonec může zůstat. Případně ho může nahradit Cunoda (také podává dobré výkony) nebo někdo mimo Red Bull – Alonso, Sainz,...

Carlos Sainz by mohl zamířit k Red Bullu, Mercedesu, Audi nebo i k Astonu Martin. Původně se předpokládalo, že by Sainz mohl nahradit v zeleném monopostu Alonsa, pokud by ten zamířil k Red Bullu nebo k Mercedesu.

Motorsport.com ale včera přinesl informaci, že část Astonu Martin chce v příštím roce vedle Strolla vidět Carlose Sainze. S ohledem na příchod nových pravidel ho vidí jako perspektivnější volbu než Alonsa.

Ambasador Astonu Martin Pedro de la Rosa ale uvedl, že Aston Martin si chce Alonsa udržet.

„Nejdůležitější je dát mu důvod, aby u nás zůstal, a dát mu co nejlepší auto. Spolupráce s Fernandem probíhá velmi dobře a on je s týmem velmi spokojený,“ řekl De la Rosa v pořadu El Larguero v rádiu Cadena SER.

„Zoufale si přejeme, aby u nás zůstal. Mít v týmu F1 takové aktivum, jako je Fernando, je velmi důležité. Díky výsledkům, jako byl tento víkend, a zlepšování vozu mu dáme více důvodů, aby si vybral právě nás.“

„V týmu nepředpokládáme jiný scénář. Pracujeme na tom, aby Fernando pokračoval, a pracujeme tak, jako by pokračoval on. Neexistuje žádný plán B, naším plánem A, B a C je Fernando. Neexistuje žádné hledání alternativ. Tým je s Fernandem a Lancem velmi spokojený.“