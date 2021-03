Sainz vnímá meziroční zlepšení vozu Ferrari

30. března | Oba jezdci Ferrari dnes odjeli celkem 141 kol při testech 18palcových pneumatik pro příští rok.

30. března | F1 provedla minulý týden v Bahrajnu celkem 8150 testů na koronavirus. Celkem 12 lidí mělo pozitivní test.

30. března | V Bahrajnu se testují 18palcové pneumatiky. Za volantem Carlos Sainz. Zítra a pozítří bude testovat Alpine.

30. března | McLaren uvedl, že podlaha Daniela Ricciarda byla poškozena poté, co do něj narazil Pierre Gasly. Stálo ho to mnoho přítlaku. "Daniel využil svých zkušeností, aby se s problémy vypořádal," uvedl Andreas Seidl.