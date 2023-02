Sainz: Vloni jsem nebyl připraven bojovat o titul

Španělský pilot Ferrari Carlos Sainz přiznal, že vloni neměl na to, aby bojoval o titul. Podle svých slov postrádal konzistenci, kterou měl u McLarenu a předloni i u Ferrari.

Carlos Sainz obsadil v minulé sezoně pátou příčku a povětšinou zaostávál za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem, který byl po prvních závodech dokonce favoritem na titul. Zato Sainz tak konkurenceschopný nebyl.

„Upřímně řečeno, s loňským vozem jsem na to nebyl připraven (na boj o titul, pozn. red.). Snad jedině, kdyby se šampionát jel s vozem z roku 2021,“ přiznal podle Autosportu Carlos Sainz.

Podle svých slov Španěl v sezoně 2021, ve které na body pokořil i kolegu Leclerca, prokázal, že umí patřit k nejlepším, ale loňský vůz mu prý jednoduše nesedl.

„To se prostě stává,“ nechal se slyšet syn dvojnásobného mistra světa v rallye.

„Kariéra jezdce F1 je dlouhá. Vždycky se najdou vozy, které jsou pro vás jako stvořené, a vy do nich naskočíte a aniž byste na ně tlačili, předvedete výjimečný čas na kolo. Pak jsou tu ale i auta, ve kterých na to tlačíte, snažíte se a přesto máte pocit, že vám chybí kousek, který mi možná chyběl vloni,“ vysvětlil 28letý závodník.

Vpředu se jezdí jinak

Sainze možná na začátku sezony brzdil i fakt, že se poprvé v kariéře ocitl ve voze, který patřil k úplně nejrychlejším v celém poli, což pro něj byla nová zkušenost.

„V tomto směru jsem se toho vloni hodně naučil, co se bojů vpředu startovního pole týká. Je to něco jiného než bojovat ve středu pole. Vyžaduje to jinou úroveň řízení, což je něco, co jsem nezažil posledních osm, devět let, tedy od chvíle, kdy jsem závodil ve Světové sérii Renaultu. Myslím, že je to zkušenost, která mi pro letošní rok hodně pomůže,“ prohlásil rodák z Madridu, který si dal letos za cíl být vyrovnanější.

„Trochu jsem vloni ztratil konzistenci, díky které jsem byl tak silný v letech u McLarenu a v prvním roce u Ferrari,“ poukázal Sainz na vlastnost, kterou by chtěl letos získat zpět.