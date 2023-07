Sainz viní z kolize Piastriho. Podle Australana šlo o klasický incident z prvního kola

Mezi Sainzem a Piastrim došlo po startu ke kolizi. Pro oba závod později skončil.

Sainz probrzdil a když zatáčel do první zatáčky, tak přimáčkl Piastriho ke zdi. V důsledku kontaktu došlo u obou k poškození vozu. Piastri skončil prakticky hned, Sainz pokračoval, ale propadl se v pořadí. Ferrari vysvětlilo, že ho nechali na trati do poloviny závodu pro případ, že by byla vyvěšena červená vlajka a oni by pak mohli vůz opravit.

Sainz z incidentu viní Piastriho. Ten to vidí jako klasický incident z prvního kola.

„Bojoval jsem s Lewisem a měl jsem manévr do první zatáčky v podstatě hotový,“ řekl Sainz. „Vrchol zatáčky jsem trefil čistě a udělal jsem vše správně, ale bohužel si myslím, že se Oscar snažil provést trochu optimistický manévr.“

„Jo, je to trochu škoda, protože když si projdete minulé závody tady ve Spa a podíváte se, jaké byly incidenty v první zatáčce, tak to bylo přesně tohle.“

„Každý, kdo zkouší vnitřní stopu do první zatáčky a snaží se tam projet, tak obvykle způsobí nehodu. A tentokrát jsem to odnesl já.“

Piastri to vidí jinak

„Myslím, že to byl incident v prvním kole, v první zatáčce,“ řekl Piastri. „Měl jsem dobrý start a dostal jsem příď svého vozu vedle něj, ale když jsme se dostali do brzdné zóny, Carlos šel trochu doprava a probrzdil a já se tomu musel pokusit vyhnout. Odtud až k vrcholu zatáčky byly mé možnosti dost omezené.“

„Když o tom teď přemýšlím, myslím, že jsme to oba mohli udělat trochu jinak. Je to velmi těsná zatáčka. Carlos také neměl moc možností, protože tam byl Lewis.“

„Myslím, že z Carlosova pohledu mě ten pohyb doprava trochu překvapil,“ řekl později Piastri na dotaz Motorsport.com. „Za sebe si pak myslím, že jsem měl odtamtud dost omezené možnosti. Možná jsem mohl zabrzdit o něco později a posunout se více do strany, ale to se zpětně velmi snadno řekne. Myslím, že jakmile jsem byl v té pozici, bylo docela těžké se pohnout dopředu nebo dozadu a byl jsem trochu zaseknutý. Snažil jsem se z té pozice dělat, co jsem mohl, ale moc jsem toho dělat nemohl.“