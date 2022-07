Sainz věří, že Silverstone prověří, jak na tom letos doopravdy je

Sainz připustil, že ačkoli je jeho nedávná forma povzbudivá, tento víkend bude užitečným testem toho, jak velký pokrok skutečně udělal.

„Ano, jsem trochu víc nabuzený, nejen z Kanady, ale také z Baku, Monaka, mám za sebou několik slušných víkendů,“ odpověděl na otázku webu Motorsport.com, zda mu Montreal dodal sebevědomí. Sainz v Kanadě „zastoupil“ Leclerca a soupeřil s Verstappenem. Nakonec dojel druhý.

„Myslím, že Silverstone bude představovat větší výzvu, protože je blíže tomu, co byla Barcelona, což je okruh, na kterém jsem se dosud nejvíce trápil.“

„Myslím si, že to pro mě bude dobrá reference, abych viděl, jak moc jsem se posunul a jak moc jsem se s tímto autem opravdu zlepšil. Protože od Monaka jsem se cítil v autě mnohem lépe.“

Čekání na první vítězství

Sainz, který před Velkou cenou Británie vyměnil šasi, také říká, že musí být trpělivý, když usiluje o své první vítězství.

„Chci to víc než kdokoli jiný v paddocku a vím, že spousta lidí mi to vítězství přeje. Ale můžu vám říct, že v situacích, kdy jsem byl blízko, jsem tlačil na pilu a snažil jsem se udělat všechno pro to, abych ho získal. A myslím, že musím zůstat trpělivý, nemusím se za tím honit, a myslím, že to přijde.“

Sainz jezdí za Ferrari, které má rychlé auto. Mohl by se zapojit do boje o titul?

„Na souboj o titul se příliš nedívám. Hlavně proto, že jsem z něj vypadl velmi brzy v sezóně poté, co jsem měl dvě nuly za sebou a pak další v Baku.“

„Upřímně řečeno mě to odsunulo dost dozadu, ale pokud se budu soustředit na vyhrávání závodů, myslím, že mě to vrátí do boje. Soustředím se na to, abych se závod od závodu snažil být v každém závodě na stupních vítězů a snažil se je vyhrát, a uvidíme, kam mě to posune do závěrečné etapy.“

„Jdu závod po závodu, pokusím se vyhrát ten první, pak, pokud nevyhraji, tak být na stupních vítězů ve všech, a pak být konzistentní, vrátit se ke konzistentnímu Carlosovi, jakým jsem byl v posledních letech v F1, a to by mě pak mělo vrátit na vrchol.“